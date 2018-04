Esta mañana, el congresista de Acción Popular , Yonhy Lescano , sostuvo un acalorado intercambio de palabras con los periodistas Patricia del Río y Aldo Mariátegui en medio de una entrevista para RPP.

El parlamentario se encontraba en el estudio para explicar por qué no votó durante la sesión de la Comisión de Ética en la cual se debatía si se investigaba a la congresista fujimorista Yesenia Ponce , acusada de haber mentido en su hoja de vida.

El representante de Acción Popular señaló que en la junta de portavoces se acordó que durante esa sesión solo se debatiría el caso de los 'kenjivideos' y en vista que se debatieron otros casos que —según señala— se pusieron en agenda de "contrabando", decidió retirarse de la sesión por dignidad.

"(Durante la sesión) no solo se discute el caso de Fujimori, sino que se meten de contrabando los otros casos de forma irregular y por eso yo digo 'no señor, no pueden hacer estas manipulaciones' y me retiré", narró Lescano en RPP.

El parlamentario justificó su acción señalando que lo hizo por dignidad, "yo no iba a prestarme con mi presencia a convalidar un archivo... una cosa es la dignidad de un parlamentario para cumplir estrictamente un acuerdo".

Ante esta justificación, la periodista Patricia del Río lo increpó y cuestionó si era más inportante el formalismo. "¿Qué cosa era más imnportante? ¿Cumplir con el formalismo de que no me dijeorn, si me dijeron? Disculpe señor Lescano, usted puede decir lo que quiera, pero la señora Ponce en este momento no va recibir ninguna sanción porque usted prefieirió decir 'perdón esto no me parece y salirse'".

Lescano recalcó que lo hizo por dignidad y Del Río respondió que "más digno hubiera sido que mandara a investigar a la señora Ponce. No me convence y a la opinión pública tampoco".

Sin embargo, eso no sería todo porque el intercambio de palabras con Aldo Mariátegui fue más fuerte y se inició por el tono de voz de Lescano.

A.M.: Se iba hacer una salvajada delante de usted. Le voy a rogar que baje un poco la voz porque estamos a menos de un metro. Está gritando.

Y.L.: No le estoy gritando, simplemente ese es mi tono de voz

A.M.: Usted nos está gritando, vaya al otorrino entonces.

Y.L.: No tiene derecho a decirme eso

A.M.: Es que está gritando

Y.L.: No estoy gritando. Si usted tiene su corazón naranja, usted sabrá.

A.M.: No, no, no, usted tiene su oreja malograda, ahora volvamos al tema.

Y.L.: Usted tiene su coranzoncito naranja y su ideología bien naranjita

A.M.: Y usted su cerebro mal puesto

Puedes ver todo el intercambio de palabras en el siguiente video: