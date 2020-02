Para no creerlo. El excongresista Yonhy Lescano sorprendió al contar que solo le quedan menos de 500 soles en su cuenta bancaria como parte de sus ahorros tras casi 20 años en el Parlamento.

En una entrevista en Radio Capital, Lescano mostró su voucher del 5 de febrero donde le quedaba S/3,562, pero luego sacó su recibo más reciente, del 12 de febrero, en el que aparece el monto de S/415.

Al ser cuestionado qué hizo en los últimos meses luego que el Congreso se disolvió, el militante de Acción Popular manifestó que no pudo trabajar, debido a las constantes citaciones de la Fiscalía por la investigación que se le sigue al ser denunciado por acoso a una periodista.

“¿En qué voy a trabajar? Si estaba pendiente de la Fiscalía, de cómo estaban mis hijos y mi esposa y en estar al pendiente de los peritos para tener las pruebas contundentes. Yo no he sido un congresista ladrón. Yo comencé asumiendo mi defensa y luego mi esposa”, sostuvo.

¿A QUÉ SE DEDICARÁ?

Yonhy Lescano anunció que se dedicará a la docencia universitaria. “Estuve en Puno, he hablado con el rector. Me voy a dedicar a la docencia universitaria, soy profesor principal de la Universidad del Altiplano”, indicó.

Además, sostuvo que seguirá ejerciendo su profesión como abogado. “Algunos paisanos se han enterado que estoy con mi vida independiente, ya no soy funcionario, y consecuentemente algunas veces te piden que los asesores en alguna materia. No me destruyeron la carrera política, me la han fortalecido”, precisó.