Yonhy Lescano sostiene que Apra "no merece ningún respaldo en sus acciones políticas"

El congresista Yonhy Lescano ( Acción Popular ) aseveró que no puede apoyar la moción de interpelación contra la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, por la denuncia respecto a su ya ex viceministro Luis Villacorta Ostolaza que está impulsando la Cédula Parlamentaria Aprista porque consideró que dicha bancada "no merece ningún respaldo".

"Ha ido la Cédula Parlamentaria Aprista a Uruguay solamente a desprestigiar solamente para salvar a Alan García y defender su pedido de asilo. A una bancada en esas condiciones no merece ningún respaldo en sus acciones políticas", sostuvo en diálogo con el diario Correo.

El ex viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales, Luis Villacorta Ostolaza, dejó el cargo el último jueves tras descubrirse que una empresa de su propiedad ganó un proceso de selección del Ministerio de Cultura por un servicio valorizado en más de 350 mil soles.

La empresa involucrada es Arqueo Andes SAC, que el pasado 15 de noviembre obtuvo la buena pro para realizar evaluaciones arqueológicas y expedientes técnicos de monumentos, con la finalidad de comprobar que no serían afectados por el próximo Rally Dakar.

Arqueo Andes SAC fue fundada en el 2009 por Villacorta, quien estuvo a cargo de la gerencia general hasta mayo pasado, cuando asumió el Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales.

Lescano aseveró que, si su colega de bancada Víctor Andrés García Belaunde decide apoyar la moción de interpelación, puede hacerlo, pero precisó que su bancada tomará una decisión en el transcurso del día.

"Si él [Víctor Andrés García Belaunde] quiere, que lo firmen. Vamos a decidir seguramente en el transcurso del día. Se puede pedir que renuncie la ministra, se puede apoyar otras bancadas, pero apoyar a una bancada que ha estado desprestigiando en el extranjero al Perú a mí me cuesta muchísimo. A quien está actuando bien se le apoya y quien actúa mal no", manifestó.

Como se recuerda, la semana pasada 4 parlamentarios de la Célula Parlamentaria Aprista viajaron a Uruguay para defender el pedido de asilo político del ex mandatario y sostener reuniones con diversos representantes de la clase política de dicho país.