Yonhy Lescano Ancieta: "En pedido de vacancia, sí hay elementos nuevos"

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ), afronta horas difíciles. Ayer el Congreso decidió por mayoría admitir la moción de vacancia, la cual se votará finalmente el próximo 22 de marzo, y hoy recibirá en Palacio de Gobierno a la comisión Lava Jato. El futuro del mandatario está en manos de bancadas minoritarias que aún no definen si apoyan o no su destitución, como Acción Popular (AP). El legislador Yonhy Lescano asegura que sí hay elementos nuevos para pretender vacar a Kuczynski.

Usted votó por admitir la moción de vacancia. ¿Cuándo decidirá, si el 22 de marzo se vota por la destitución?

Nunca nos hemos negado a una moción de investigación, de interpelación o vacancia. El Congreso tiene que hacer control político. Este lunes, después de la declaración de PPK mañana (hoy) en la comisión Lava Jato, decidiremos.

En el primer intento de vacancia, los miembros de AP votaron libremente. ¿Esta vez la bancada votará en bloque?

Vamos a evaluarlo. Creo que debemos votar en bloque, pero si es que hay consenso y todos están convencidos. Siendo un tema tan delicado, también podemos dejar que cada uno decida según su conciencia.

En el primer pedido de vacancia, usted indicó que se corrió con los plazos y que se hacían “juicios sumarísimos”. ¿En este nuevo pedido se respeta el debido proceso?

Ahora se está avanzando de una manera más prudente y serena. Se admitió la vacancia hoy (ayer) y se invitará al presidente la próxima semana. Se está cumpliendo con lo que dice el Reglamento del Congreso.

La causal por la que el Congreso buscará vacar a PPK es “incapacidad moral permanente”. ¿Sigue pensando que hay que precisar ese significado?

En realidad, habría que ver si el presidente tiene conducta intachable, como dice la ley, es decir si no ha cometido delitos, infracciones. Se le están imputando varias cosas: que ha lucrado cuando era ministro con la carretera Interoceánica Sur y Norte, con el proyecto Olmos, con el proyecto TGP y con el asunto de Rutas de Lima. Se le imputa que usó su cargo en estas obras para lucrar con su empresa.

¿Usted cree que el presidente usó su cargo de ministro para lucrar con su empresa?

Yo estoy convencido de que hay pruebas que demostrarían que el señor ha sacado beneficio económico a través de sus empresas. Eso es delicado. Tenemos que evaluar si eso permite retirarlo de la Presidencia porque no estaría cumpliendo con tener conducta intachable y, por lo tanto, no tendría autoridad moral para seguir al mando del país.

¿Las mentiras o la presunción de la comisión de actos de corrupción, a su juicio, constituyen incapacidad moral permanente del mandatario?

Como se trata aquí de una valoración dentro de un debate político, me parece que si un ministro comienza a lucrar, utilizando su cargo y sus empresas en medio de la coyuntura que se ha dicho, obviamente ahí hay una incapacidad moral porque no se está conduciendo como una persona con rectitud, con conducta intachable, sino con irregularidad.

Por lo visto, usted ya decidió votar en favor de la vacancia.

No, estoy haciendo un examen de valoración inicial con todo lo que han puesto en la moción de vacancia y con otros elementos que hemos encontrado. Nosotros vamos a discutir esto en la bancada, el lunes, pero el señor Kuczynski está en una situación bien delicada que no lo calificaría para ser presidente.

Usted fue uno de los congresistas que se abstuvo en el primer pedido de vacancia, en diciembre de 2017.

Sí, pero ahora la situación es completamente distinta. Yo no quiero adelantar nada, pero tengo una sensación, una presunción, de que el señor no tiene una solvencia moral que uno pueda decir que tiene una conducta intachable para dirigir el Perú, pero lo discutiremos en la bancada.

El oficialismo dice que la oposición no tiene los votos para lograr vacar a PPK. ¿Qué piensa sobre eso?

Podría ser porque, si te das cuenta, hoy (ayer) la votación llegó a 87 votos incluso con el apoyo de aquellas personas que dijeron que no iban a votar por la vacancia, que solo votaron para que se discuta. Además, se dice que en el propio fujimorismo hay un grupo que se va a abstener, a parte de los ‘Avengers’. Es posible que no se alcancen los votos.

¿Influye eso en su decisión?

No, no voy a calcular quién vota a favor o en contra.

El oficialismo critica el pedido de vacancia indicando que no hay elementos nuevos y que está motivada por el indulto a Fujimori. ¿Está de acuerdo?

La izquierda ve como una razón el indulto, pero respecto a los actos de presunta corrupción, sí hay elementos nuevos. La primera moción fue por las asesorías de PPK a Olmos, a través de su empresa Westfield y de First Capital, que manejaba Sepúlveda. Ahora ha salido el asunto del gas, de la Interoceánica, y otras cosas más que no se conocían en diciembre. Sí hay otros elementos.

¿Este intento de vacancia no es un “capricho absurdo”, como señala Kenji Fujimori?

No, yo creo que, a la vista de cualquier persona con inteligencia media, aquí hay cosas que no ha hecho bien el señor Kuczynski. Ha utilizado cargos (públicos) para beneficiarse y apoyar a su empresa cuando era ministro. De eso, qué duda cabe. Ahí están las resoluciones supremas, los decretos supremos que se han expedido firmados por él.

El constitucionalista Víctor García Toma sostiene que la vacancia solo debería proceder si la Fiscalía halla delito en el actuar de PPK.

Yo no creo que sea así porque este es un juicio político. Aquí se debe ver la fortaleza moral, no si cometió delito o no. El señor García Toma se equivoca.

AUTOFICHA



- “Soy congresista de Acción Popular por Lima. Si el señor Kuczynski se tiene que ir, los demás acusados por la misma corrupción, por recibir dinero de Odebrecht, también se tienen que ir a la cárcel. No podemos sacar a unos y no a otros. Si PPK se va, Keiko Fujimori, Alan García se tienen que ir a la cárcel”.



- “Martín Vizcarra no está defendiendo al señor Kuczynski. Si PPK se va, tiene que asumir el vicepresidente, pero me parece que él no está actuando lealmente con quien lo llevó al poder. El señor Vizcarra está en silencio, pero tratando de sacar ventaja”.



- “Vizcarra no debe renunciar, pero sí debería ser más coherente y salir ahora a defender a su presidente. Si un personaje así llega a la Presidencia, el Perú seguirá en manos de un tembleque, inseguro y calculador, manejado por el fujimorismo porque no tiene temperamento para hacerles frente”.