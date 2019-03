AP respaldará investigaciones en el Congreso y Fiscalía contra Lescano "El partido no va a blindar a nadie, no ha blindado nunca a nadie, no lo va a hacer ahora", expresó Víctor García Belaunde.

