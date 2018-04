Yohny Lescano: "Hay blindaje entre los hermanos Fujimori"

El congresista Yonhy Lescano (AP) cuestionó que Kenji Fujimori no haya involucrado a su hermana Keiko en la reunión que tuvo con el fiscal de lavado de activos José Pérez.

"Hay blindaje entre los hermanos Fujimori. Una situación en la que no te vendo, pero tú no me votas del Congreso", afirmó a Perú21.

Kenji Fujimori, quien afronta un proceso en la Comisión de Ética y otra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, asistió el lunes a la Fiscalía con la finalidad de responder sobre la investigación que se le sigue a su hermana, sin embargo no habría brindado ningún aporte.

"Quizá han aparentado una pelea. Esto parece una peliculina. Si él no ha dado ningún dato es porque nos están tomando el pelo a todo el país", resaltó Lescano.

Para el parlamentario de Acción Popular, los resultados de esta "salvada" de Kenji a su Keiko se verán cuando avancen los procesos que tiene en el Congreso.

"Finalmente se van a unir porque se necesitan para las elecciones. Además, ya el propio padre ( Alberto Fujimori) había adelantado que los enfrentamientos eran una situación momentánea", afirmó Lescano.