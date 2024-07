Dos expresidentes presidiarios han anunciado sendas candidaturas. Pedro Castillo, con el partido Todo Con el Pueblo, y Alejandro Toledo, con el Partido Demócrata Verde. Como para armar un mitin en la DIROES. Otros dos expresidentes también pretenden lanzarse: Alberto Fujimori, expresidiario, y Martín Vizcarra, futuro presidiario.

¿Entrar en política para robar? ¿O robar para luego protegerse en la inmunidad de la política? Es la serpiente que se come la cola, ouroboros, la política y la delincuencia como un solo continuo, donde no se sabe cuál empieza y cuál es el límite entre ambos.

JALES Y FICHAJES

En entrevista con Diana Seminario en Canal N, Lourdes Flores lanzó su lista de jales: el expremier y exministro del Interior Óscar Valdés; la exjefa de la Superintendencia del Mercado de Valores Lilian Roca; la expresidenta del Consejo Directivo del OEFA Tessy Torres; y los jóvenes Walter Arauco y Bernardo Picasso.

En Renovación Popular ya se habla de jales como José Luis Gil, exmiembro del GEIN; Lourdes Alcorta, excongresista de Fuerza Popular; Javier Cipriani, de Emilima; Jorge Carlos Hurtado, gobernador de Ica; y Alexander Segura, excomando Chavín de Huántar. Ellos se suman a la actual congresista Cheryl Trigozo (ex-APP) y a los ya anunciados alcaldes con vista al mar: Pedro Spadaro (Callao), Jhovinson Vásquez (Ventanilla), Edwards Infante (Carmen de la Legua), Rodolfo Adrianzén (La Perla), Alexander Callán (Bellavista) y Ramón Garay (La Punta).

En Podemos, la lista incluye al exministro del Interior César Gentille; a los excongresistas Yessica Apaza y Betto Barrionuevo; a la excandidata a regidora Glenda Ramírez; al exgobernador de Junín con Perú Libre, Fernando Orihuela; y a los actuales parlamentarios Luis Picón, José Arriola, Édgar Tello, Heidy Juárez y Francis Paredes. Y al ya anunciado exaprista Elías Rodríguez, claro.

Como adelantó Perú21 el 10 de marzo de 2024, Somos Perú tenía a una carta de peso bajo la manga: el expremier Alberto Otárola. Tras su pase, le siguen los de los actuales parlamentarios Luis Cordero, Álex Paredes, Segundo Quiroz, Elizabeth Medina y Héctor Valer.

En APP, el más notorio, aunque no notable, es Ciro Castillo Rojo, el actual gobernador del Callao. Lo sigue la actual gobernadora de Lima Provincias, Rosa Vásquez. También el wayki Wilfredo Oscorima, como se supo hace unos días. Además, el exalcalde de Comas Raúl Díaz. Y los actuales congresistas Roberto Kamiche, Jorge Marticorena y José Luis Elías Ávalos.

Exregidor del PPC para Lima, Jorge Villena, irá a Renovación Popular. Y el exministrio de Defensa Mariano González, de Salvemos al Perú, se jaló al exministro de Vivienda Rudecindo Vega, a la exministra de la Mujer Rosario Sasieta y a Jorge Villacorta. Avanza País no se quedó atrás al filo del cierre. Los más comentados son el exjefe de la DINI Juan Carlos Liendo; el excomando Chavín de Huántar Jean Pierre Jaureguy; el exministro de Educación Óscar Becerra; el abogado Ángel Delgado, quien se presentó en Canal N con los colores del partido del tren. Becerra, por cierto, ha precisado en privado que solo se ha inscrito con la condición de participar en las internas. Ellos se suman a Omar Marcos, exalcalde de Ventanilla; la actual congresista Karol Paredes; el excongresista César Combina; y el abogado Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez. Todos se suman a la ya anunciada dupla de Phillip Butters y Fernán Altuve. Y al actual congresista Edward Málaga.

Otro actual congresista, Carlos Anderson, se afilió en Perú Moderno, el partido de Añaños.

La cantidad de congresistas en ejercicio que han cambiado de camiseta tiene un doble propósito. Por un lado, el cubileteo para la negociación de la Mesa Directiva y las nuevas correlaciones de poder en el Parlamento. Por el otro, las legítimas aspiraciones políticas de algunos parlamentarios.

CONGRESISTAS CANDIDATOS

Como se dijo en este diario, esto último resultará un problema a la hora de ejercer la función parlamentaria en paralelo a la campaña electoral. Como el cargo de congresista es irrenunciable, se sabe que el Congreso prepara un masivo pedido de licencias y una reforma que les permita conciliar ambas funciones. Otra iniciativa legislativa por el bien de los ciudadanos.

Otro problema será la duplicidad de candidaturas. No solo porque muchos se lanzarán al Senado y a una plancha presidencial en simultáneo, siguiendo el ejemplo de Alberto Fujimori en 1990, a ver qué pasa. También porque algunos candidatos buscan dupletear en sus aspiraciones, tanto a nivel nacional como a nivel municipal o regional. Si no sale uno, a ver si me liga el otro.

El calendario electoral permitirá ver ambos procesos electorales en un solo año. Y con el Senado encima, se prevé una avalancha de candidaturas, nombres y partidos.

El Perú vive desde hace un tiempo un eterno estado electoral. La crisis económica parece haber trasladado la movilización social de las políticas económicas a la simple política. Qué mayor agente de movilización social en tiempo de crisis.

Esta vez, sin embargo, el rush electoral es aluvional, masivo y sin reglas a la vista. Bien podríamos tomar el nombre prestado de un célebre libro: el Perú vive una campaña perpetua.

CONTRA EL RELOJ

Al cierre de edición, llegaron nuevas afiliaciones. El exalcalde de Miraflores Luis Molina en Renovación Popular. El excongresista Gilbert Violeta y Raúl Diez Canseco Hartinger (empresario e hijo del líder de Acción Popular) a Fuerza Moderna de Fiorella Molinelli. La exprocuradora Katherine Ampuero a Renovación Popular. La abogada Zully Pinchi en Perú Moderno, de Carlos Añaños.

La izquierda también se movió contra el reloj. El partido A.N.T.A.U.R.O. reclutó al congresista ayacuchano Álex Flores; al exalcalde de Surquillo Gustavo Sierra; al exgerente general de la región Lima Jorge Miranda; y al excongresista de UPP José Vega.

Por su lado, Henry Shimabukuro anuncia que se lanzará a la Presidencia con el partido Frente Cívico Nacional Blanco y Rojo. Y siguen firmas.