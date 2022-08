Lo negó todo. El presidente Pedro Castillo rechazó las imputaciones que lo sindican como la cabeza de una organización criminal. A su salida del Ministerio Público brindó unas breves declaraciones a la prensa en las que no aclaró las denuncias en su contra y, por el contrario, se enfrentó a los periodistas.

“Yo no soy parte de ninguna red criminal. Le dije (a la fiscal de la Nación) que voy a demostrar en cualquier espacio mi inocencia. A nadie he robado, a nadie he matado y no lo haré. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo”, expresó el mandatario.

Aseguró que “se ha creado una pirámide para hacer creer al pueblo con un seudo colaborador, una seudo colaboradora que he robado y que formo parte de una red criminal”.

Además, señaló que “la Fiscalía podía venir al despacho, a Palacio. A mí no me resta nada ir a declarar, no solo a la Fiscalía sino a cualquier parte del país, pero no me voy a someter a casos mediáticos. Lo mediático no me ha elegido, a mí me eligió el pueblo peruano”, enfatizó.

“No me voy a prestar para esos casos porque yo tengo una agenda. Yo he venido elegido por el pueblo”, reiteró.

Pedro Castillo declara tras salir de la fiscalía