Yesenia Ponce y los audios que la implican en más irregularidades por certificados de estudios    

De mal en peor. La congresista de Fuerza Popular, Yesenia Ponce, pasa por su peor momento político luego de que se filtraran uno audios en los que acusa a su lideresa Keiko Fujimori de retener un proyecto. Ahora, también está implicada en más irregularidades por sus certificados de estudios.

En un reportaje de 'Cuarto Poder' se difundió un audio en el que se escucha una conversación entre, Milagritos Vera Maguiño. la promotora de la institución educativa Niño de Belén con Aldo Rodríguez Uceda, ex asesor de Yesenia Ponce.

"Se supone que la señorita ha estudiado en mi colegio, pero tenía que darle información a la UGEL el otro colegio donde procede que creo que es de Puente Piedra, no me acuerdo", dice la promotora del colegio Niño de Belén ubicado en Villa María del Triunfo.

Niño de Belén es el colegio que Yesenia Ponce señala como su centro de estudios en cuarto y quinto de secundaria que habría cursado en los años 1995 y 1996.

"Tienes que comunicarle al profesor para que esté alerta, ¿me entiendes? a él le tienes que preguntar", dice una intranquila promotora.

A quien hace referencia Milagritos Vera es a Daniel Soto Rivera, director del colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga de Puente Piedra, quien habría recibido un depósito de S/10 mil, el 27 de abril último. El problema es que este local solo funcionó hasta 1992, tal y como lo informaron las autoridades educativas.

"Ahora, ¿por qué no llegó los documentos a la UGEL? No es problema de nosotros, ¿me entiendes?, se perdió, no sé qué cosa, es problema administrativo, pero que estudió en mi colegio Belén, estudió, y de que se certificó mi colegio Belén, se certificó, tengo que decir así, pero hubo un error, lo puse a nombre de mi colegio Belén, sí funcionaba, pero con licencia de este colegio [por el de Puente Piedra]", agrega la promotora.