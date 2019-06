Yesenia Ponce: "Si piden prisión preventiva para mí, lo voy a asumir"

La congresista no agrupada Yesenia Ponce afirmó hoy que si el Ministerio Publicó solicita en su contra prisión preventiva y el Poder Judicial lo admite, lo asumirá una vez que el Pleno del Parlamento acuerde levantar su inmunidad de proceso.

"Yo me someto a las investigaciones, si el Poder Judicial manifiesta que debo ser pedida o ya no estar con mi libertad, lo voy a asumir porque yo quiero que esto llegue a la verdad. Se me ha pisoteado, se me ha dicho muchas cosas, ya no quiero más de ello”, declaró a la prensa.

Ponce se manifestó así después de que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobara el pedido de la Corte Suprema de Justicia para retirarle el fuero. Su caso pasará a discutirse directamente en el hemiciclo cuando sea programado.

"[¿Tiene miedo ir a prisión, congresista?] No, ¿por qué? Soy una mujer inocente de cualquier acusación, se tiene que investigar y que se investigue a profundidad, porque sino no hubiera pedido mi levantamiento de inmunidad", añadió la exfujimorista.

El requerimiento del Poder Judicial contra la legisladora es para que sea procesada por los presuntos delitos de falsedad genérica y falsa declaración en proceso administrativo por los datos consignados en su hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según adelantó a Perú21 la presidenta de la comisión, Luciana León, la decisión del grupo que lidera podría evaluarse la próxima semana en el hemiciclo. Ahí, Yesenia Ponce hará uso de su derecho a defensa.