Yesenia Ponce se allana al pedido del levantamiento de su inmunidad

La congresista no agrupada Yesenia Ponce envió hoy un oficio a la presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, Luciana León (APRA), informándole que se allana al pedido de levantamiento de su fuero para ser investigada por mentir en su hoja de vida.

"Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez comunicarle mi decisión de allanarme al pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria efectuado por la Corte Suprema", se lee en el primer párrafo del documento.

El Poder Judicial envió la solicitud al Congreso por la investigación fiscal que se le sigue a la exlegisladora de Fuerza Popular por los presuntos delitos de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado.

Para el miércoles 5 de junio, Luciana León ha convocado a una sesión de la comisión que preside para determinar si admiten, o no, a trámite el pedido de la Corte.

Luego de presentar el documento, la parlamentaria afirmó ante la prensa que "no necesito blindaje de nadie" y que "quiero que se levante la inmunidad parlamentaria".

"Yo nunca mentí, nunca hablé con ningún congresista para que me protejan o me blinden (...) Quiero que se investigue a profundidad. No confío en los congresistas, confío en el Ministerio Público y en el Poder Judicial", expresó la legisladora.

Asimismo, afirmó que "no quiero ser usada políticamente nuevamente", aunque prefirió no dar detalles sobre esa respuesta. Lo que sí hizo fue resaltar que a partir de ahora saldrá a defenderse ante cualquier discusión.

Además de ese proceso, Yesenia Ponce tiene un caso pendiente en el Pleno, pues la Comisión de Ética ha solicitado para ella una suspensión de 60 días por mentir sobre su vivienda.