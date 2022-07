Yenifer Paredes, cuñada del mandatario Pedro Castillo, y Hugo Espino, gerente de JJM Espino, dieron sus versiones a la Fiscalía sobre el ofrecimiento de obras que hizo en Cajamarca la familiar del presidente a nombre de la referida compañía. Tras analizar sus manifestaciones, quedan más dudas que certezas sobre el accionar de ambos investigados.

Perú21 accedió a las declaraciones de Paredes y de Espino brindadas al fiscal Hans Aguirre, miembro del equipo especial que investiga al entorno de Castillo, el último martes, en las que se han podido advertir omisiones y hasta contradicciones.

Por ejemplo, el dueño de la compañía asegura que conoció a la hermana de la primera dama Lilia Paredes en 2019, cuando él tenía contratos de consultoría con la Municipalidad de Anguía, donde ella trabajaba de secretaria, y que un año después la contrató para que laborara a su lado.

“Viendo su capacidad y experiencia, le pido que me ayude de manera eventual en ciertas actividades desde el año 2020, aclarando, fuera de su horario de trabajo (...) en los trabajos eventuales que me ayudó le pagué de manera directa en efectivo”, refirió.

No obstante, cuando Yenifer Paredes fue consultada por los trabajos que realizó antes del 2021, ella no hace mención alguna a la firma de Espino.

“He laborado en la Municipalidad de Anguía desde enero del 2019 hasta julio del 2021, en el 2019 como secretaria de la municipalidad; de julio del 2019 a julio del 2021 he sido administrativa de la municipalidad. Primero ganaba S/1,200 hasta llegar a ganar S/2,000″, dijo.

Paredes reconoció que trabajó para la empresa entre agosto y octubre del 2021, que su salario ascendía a S/1,500 y que recibió el pago de forma física en distintos lugares.

En Lima, dijo que una de las veces que su jefe la visitó en Palacio de Gobierno le entregó su salario. “Allí me pagaba (en Palacio) o en Cajamarca también me pagaba, en la casa de mi prima también me pagaba”, relató.

Por su parte, aunque Hugo Espino sostuvo que en Casa de Pizarro también trató temas laborales con Paredes, no contó que le haya hecho algún pago en esas instalaciones.

Al ser consultado en qué circunstancias hizo los pagos, Espino respondió: “Yo me dirigía a la casa de la señorita Fany, que vive por Chorrillos, por un cementerio de la Policía; allí me encontraba con Yenifer y en dicho lugar le hacía entrega del dinero por el apoyo que me efectuó, fui en tres oportunidades”.

Paredes reveló que cambió de celular recientemente. En una entrevista, Espino declaró que le robaron el celular hace unos días, en medio de las investigaciones.

Dato

-Yenifer Paredes dijo que sus ‘padres’ –como ella los llama– Pedro Castillo y Lilia Paredes nunca se enteraron de que trabajaba para JJM Espino. Reconoció que fue ella quien recomendó a Espino al alcalde de Chadín, César Castillo. Precisamente fue en Chadín donde se grabó el video en el que se hizo el ofrecimiento de obra.