El gerente de la empresa JJM Espino, Hugo Espino, negó hoy que haya realizado algún pago en Palacio de Gobierno a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo que aseguró ante la Fiscalía que sí recibió su salario en efectivo al menos una vez en esas instalaciones.

Perú21 reveló que Paredes precisó ante el fiscal Hans Aguirre, integrante del equipo especial que investiga al entorno de Castillo, los lugares en los que Espino le pagó por sus servicios de redacción de “documentos, actas, empadronamientos, anexos”

“Cuando nos encontrábamos, cuando viaja acá a Lima, él me visitaba en Palacio/Residencia de Gobierno, allí me pagaba o en Cajamarca también me pagaba, en la casa de mi prima también me pagaba”, relató la hermana de la primera dama Lilia Paredes el pasado martes 19 de julio.

Ella reconoció, además, que trabajó para esa compañía entre agosto y octubre del 2021, que su salario ascendía a S/1,500 y que recibió el pago de forma física.

Al ser consultado sobre esta aseveración, Espino negó en entrevista con radio Exitosa que haya entregado dinero a Paredes en la Casa de Pizarro.

“He realizado pagos en la casa de una señorita, una familiar (de Yenifer Paredes) he ido y he entregado el pago (...) eso es algo que lo comenté a la autoridad, no he realizado pagos en Palacio de Gobierno, ha habido momentos en los que he hecho pequeños pagos por un adelanto pero nunca (en Palacio)”, declaró.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, declaró ante la Fiscalía el 19 de julio (GEC)

Este diario también informó que fue Yenifer Paredes, ya con Pedro Castillo de mandatario, quien recomendó a Espino ante el alcalde de Chadín, César Castillo, para que se ejecutara los primeros pasos de una obra de saneamiento en esa localidad de Cajamarca.

Al respecto, Espino admitió que fue el burgomaestre quien lo contactó para ese trabajo. “La empresa privada y yo son las que tenemos experiencia, en este caso eran consultorías”, sostuvo.