Yeni Vilcatoma: "Quieren sepultar el caso Madre Mía"

El proceso Madre Mía debe ser reabierto, señala la congresista Yeni Vilcatoma , miembro de la comisión del Parlamento que investiga este oscuro caso. Ella denuncia que el Ministerio Público ha iniciado un nuevo proceso para proteger a importantes integrantes de la Fiscalía.

Terminó esta legislatura. ¿Avanzó el trabajo de la comisión Madre Mía?

Tiene un avance muy importante. Se ha recabado información de mucho valor y declaraciones de testigos bajo reserva que están aportando mucho a la comisión. Asimismo, se han tomado declaraciones a los magistrados, incluso del juez supremo César San Martín, quien en otras oportunidades se negó a acudir al Congreso para explicar el cuestionamiento sobre sus decisiones judiciales.

¿Cuándo termina el trabajo de la comisión?

En agosto, pero ya se tienen elementos que abonan a las tesis de investigación. Estas son secuestro y desaparición de la señora Natividad Ávila, el señor Benigno Sulca y otras personas que pudiera haber. Otro punto son los cuestionamientos al Ministerio Público y al Poder Judicial en la persona de sus magistrados, tanto en el proceso de compra de testigos en relación al caso Madre Mía. La tercera línea de investigación es el caso Madre Mía propiamente.

¿Qué pueden concluir respecto al proceso Madre Mía?

Hubo compra de testigos y, en el caso Madre Mía, un direccionamiento durante el desarrollo de las investigaciones para que se generaran retractaciones y versiones con base en declaraciones juradas que buscaron desacreditar y desmerecer testimonios coherentes como el de la señora Teresa Ávila, de Jorge Ávila…

Jorge Ávila cambió su versión…

Una vez, pero la señora Teresa Ávila siempre fue coherente. Sin embargo, el Ministerio Público decidió no acusar a Ollanta Humala y esto no fue corregido ni en la Fiscalía Suprema ni en la Sala Penal de la Corte Suprema. La versión de Teresa Ávila fue desprestigiada por una declaración jurada de una persona apodada ‘Saladito’. Las autoridades judiciales se basaron en ella, sosteniendo que contradecía lo dicho por Teresa Ávila y, por tanto, su versión carecía de fuerza y de sustento.

¿Entonces, el proceso judicial fue irregular?

Absolutamente. La comisión Madre Mía busca evidenciar todos estos actos direccionados que permitieron que el caso de Ollanta Humala no entrara a una etapa acusatoria donde se debió haber actuado todas las pruebas y generar un debate que formara la convicción de los jueces para sentenciar o absolver a Humala.

¿Se ‘escapó’ Ollanta Humala de la justicia?

Solo puedo decirle que, con todos los elementos que existían, obligaba al entonces fiscal Víctor Cubas Villanueva a acusar. Vemos que se habrían fabricado argumentos con base en retractaciones y declaraciones juradas con la finalidad de no hacerlo, pese a que el estado del proceso y la cantidad de evidencias le exigían acusar.

¿Todo era claro?

Todo era clarísimo, que hubo secuestro, tortura y asesinato de Natividad Ávila y Benigno Sulca. Había mérito para pasar a juicio oral, pero Cubas Villanueva no actuó en ese sentido. En paralelo al proceso Madre Mía, se dio el de compra de testigos. Jorge Ávila dijo que el capitán ‘Carlos’ era Ollanta Humala, pero en el desarrollo del proceso Madre Mía este se retracta, diciendo que no estaba seguro de si Humala era el capitán ‘Carlos’…

¿Quién compra a Jorge Ávila, un allegado a Humala?

Sí, por la investigación sabemos que fueron Amílcar Gómez Amasifuén, hombre de confianza de Humala, y Róbinson Gómez Reátegui quienes participaron en esto. Los imputaron en el proceso, pero los absolvieron luego de una serie de irregularidades. Esto ha dado lugar a que la comisión Madre Mía investigue los actos de corrupción que habrían ocurrido.

¿En el proceso de compra de testigos se incluyó a Ollanta Humala?

No. Se está verificando cuál fue la razón para no incluirlo en las investigaciones. Gómez Amasifuén y Gómez Reátegui no pueden haber actuado para ellos. No tenían un interés propio. El único implicado en el proceso Madre Mía fue Ollanta Humala. La investigación de la comisión Madre Mía está muy avanzada. Nos constituimos en Madre Mía, recabando información y documentación.

¿Jorge Ávila fue el único testigo comprado?

En la etapa del proceso Madre Mía, sí. Pero hemos observado que este accionar de compra de testigos es permanente y podría estar ocurriendo ahora con las investigaciones de la comisión. Se les dice que no asistan a esta. Son actos que podrían estar orientados a impedir que se conozca la verdad. La compra de testigos abonó a la construcción del argumento que usó el fiscal Cubas para no acusar. Y esto no fue corregido por quienes debieron hacerlo.

¿Quiénes?

La Sala Penal Nacional.

¿Por qué?

No solo debió haber advertido las irregularidades que ocurrieron, sino fundamentalmente observar la presentación de la declaración jurada del apodado ‘Saladito’. Esta viene firmada y si se revisa la hoja de la Reniec, esta persona es iletrada, no firma.

¿Cómo no pudieron advertir ese gran detalle?

Estamos investigándolo. ‘Saladito’ será la caída de Cubas Villanueva, de los integrantes de la Sala Penal Nacional y de la Sala Penal Suprema, presidida por Cesar San Martín. La declaración jurada de ‘Saladito’ será la caída de Pablo Sánchez, fiscal de la Nación.

Podría ser que no se dieron cuenta…

Ellos no valoraron la prueba que sirvió como un argumento fuerte para no acusar a Humala. ¿Cómo no darse cuenta de que era una prueba ilegal? En el proceso, la defensa de Humala presentó la declaración de ‘Saladito’, dando su nombre. Este sostenía que el testimonio de Teresa Ávila no era verdad. Eso lo valora Cubas, la Sala Penal, y el fiscal supremo Pablo Sánchez.

¿En el DNI de ‘Saladito’ se indica que es analfabeto?

Obviamente. Según el juez César San Martín, “ellos revisaron todo”. Entonces, debieron advertir que era iletrado y no firma. La fundamentación para no acusar a Humala se edificó sobre una prueba ilegal. Los iletrados ponen su huella digital y la declaración de ‘Saladito’ está firmada. Con esta prueba ilegal Cubas, San Martín y su sala y Pablo Sánchez debieron declarar la nulidad del proceso. Pero se fabricó una serie de argumentos para decidir que no ameritaba que Humala entrara a juicio oral.

¿‘Saladito’ ha testificado ante la comisión Madre Mía?

Se están realizando acciones de investigación en relación a ello. Hay reserva que debo respetar. Pero reitero que ‘Saladito’ será la caída de esos magistrados. Su declaración jurada obra en el expediente del caso Madre Mía, sin la ficha de la Reniec. Tampoco se le tomó su declaración, solo se aceptó el escrito firmado.

¿Es probable que la comisión Madre Mía concluya que hubo secuestro, tortura y desaparición de los señores Teresa Ávila y Jorge Sulca por Ollanta Humala?

Como le señalé, la comisión tiene tres líneas de investigación. La única que se ha hecho pública es la relativa a la investigación de los magistrados que participaron y los cuestionamientos por corrupción. Las otras líneas siguen con reserva y no puedo declarar.

Ollanta Humala dijo que había varios capitanes Carlos y que él ha dado la cara…

No puedo pronunciarme al respecto, está bajo reserva. Según los medios de comunicación, se intentó decir que había varios capitanes Carlos, pero no en Madre Mía, sino en otros lugares. De toda la información propalada, queda claro que en Madre Mía, Humala era el capitán Carlos. Varios lo han corroborado…

¿La comisión los ha citado?

Está contrastando y ampliando declaraciones, a paso firme.

¿Qué pasó en Madre Mía, según usted?

Hubo violación de derechos humanos, presumiblemente a cargo de Ollanta Humala. Pero igual de grave es la impunidad que ha operado en el ámbito judicial. Los responsables son jueces y fiscales. Y eso es muy grave para el país. No son errores, ni una interpretación errónea. Se han construido argumentos con base en retractaciones y declaraciones ilegales.

Hace aproximadamente un año aparecieron fosas comunes cerca de Madre Mía, testimonios que involucraban a Ollanta Humala en otras violaciones de DD.HH. ¿Esto también lo ve la comisión?

Sí. Vemos todos los actos de violación de DD.HH. que aparezcan en el transcurso de la investigación. Se está recogiendo muchos testimonios. Pero no puedo precisar si está señalado Ollanta Humala. Hay información de varios lugares aledaños a Madre Mía.

Ollanta Humala y su defensa sostienen que el caso Madre Mía es cosa juzgada. ¿Se puede reabrir el proceso?

Mi posición como abogada –después de haber analizado los documentos y la forma en que se generó el archivamiento del proceso, como consecuencia del sobreseimiento del mismo– no correspondería a la calidad de cosa juzgada. El artículo del Código de Procedimientos Penales que invocaron dispone un archivamiento provisional. Ahora se han generado nuevas pruebas. El fiscal superior debería emitir un nuevo pronunciamiento en atención a estas y acusar. La Sala Penal Nacional realizó un sobreseimiento y un archivamiento provisional. Corresponde, entonces, que se reabra este caso.

¿O que se inicie uno nuevo?

No. Se debe reabrir con las nuevas pruebas e ir a un juicio oral con todo lo que se tiene.

Cambiaría la historia…

Debería cambiarla para bien, tiene que corregirse aquello que se hizo mal. Pero el Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación. Para mí es incorrecto, porque la sentencia señala un archivamiento provisional. En caso de nuevas pruebas, debe reabrirse. Insisto en que desde el Ministerio Público hay una serie de actos tendientes a que no se conozca todo esto porque cuestionarían a los actores judiciales en este caso, entre ellos al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

¿Una nueva investigación no incluye el asesinato de los señores Benigno Sulca y Natividad Ávila en Madre Mía?

No. Es por otras personas que pudieron haber sido víctimas. Quieren sepultar el caso Madre Mía para salvar al fiscal Pablo Sánchez. Además, el nuevo proceso avanza muy lentamente. Personalmente he tomado conocimiento de que todos los testigos reservados involucrados en ese proceso están siendo maltratados.

¿Por qué?

Se sienten hostigados por la Fiscalía. Cuando esta incluye a un testigo en el sistema de protección, le da seguridad policial y cuando hay mucho peligro, se le saca del lugar donde vive, llevándolo a uno seguro con condiciones para sobrevivir. Los testigos me dicen que no las tienen. Consideran que quieren aburrirlos para que se vayan y no declaren. Todo ello obedece a que los dos principales cuestionados en este caso son Pablo Sánchez y Cubas Villanueva, su asesor principal en el Ministerio Público.

¿Cuántos son los testigos hostigados?

No podría mencionarle, pero he hablado, por lo menos, con dos.

¿Humala respondió ante la comisión?

Asistió, pero sus respuestas fueron evasivas. Tuvo una acción obstruccionista, no contesta y sus abogados interrumpen y atacan a los miembros de la comisión. Nosotros trabajamos reservadamente. Lo que me extraña es el despliegue en prensa que tiene Humala por el caso de lavado de activos. Creo que está invirtiendo muchísimo dinero para tener una imagen de victimización. Quiere impedir que el fiscal Juárez Atoche cumpla con su deber. Se cuestiona al juez Carhuancho y el Tribunal Constitucional ha prevaricado al emitir su resolución frente a la prisión preventiva.

¿Por qué?

La demanda fue interpuesta sin agotar la vía ordinaria donde se presentó un recurso de casación. El TC debió declarar improcedente el pedido de Humala porque no se agotó la vía previa. Además, la demanda se presentó a fines de 2017 y el TC le aplicó una jurisprudencia sobre prisión preventiva de abril del 2018. Los jueces no podían prever que el TC cambiaría los criterios.

"QUE DIGA QUIÉN ES 'OJITOS'"



¿Por qué han citado a la comisión a Nadine Heredia? Humala se ha quejado.

Por los nombres que aparecen en las agendas de Nadine Heredia: San Martín, Corte Suprema, ‘Ojitos’. Guarda relación con los magistrados que vieron el proceso Madre Mía.

El juez San Martín ha dicho que no tiene idea…

Él dijo que explique quién hizo las anotaciones. Por eso hemos citado a Nadine Heredia, para que nos explique quién es San Martín y ‘Ojitos’.

¿Asistirá?

Tiene que venir en condición de testigo y decir la verdad. Si se niega, la comisión puede traerla de grado o fuerza.

La presentación del juez San Martín fue tensa. ¿Por qué?

La posición soberbia, histriónica, del juez San Martín lo generó. La comisión cumplió con su deber de preguntar. Él no ha colaborado, sus respuestas fueron evasivas. Cuando no tenía contestación, se dedicaba a atacar a los miembros de la comisión.

¿En el caso de lavado de activos, Humala busca dilatar el proceso?

Totalmente. El juez Concepción Carhuancho está siendo hostigado. Incluso, una magistrada lo denuncia por explicar el tema en medios, parece defensora de Humala. Están obstruyendo, el entrampamiento no es gratuito, no se quiere que se llegue a la etapa de la acusación. Con todo esto, el fiscal podría pedir prisión preventiva.

DATOS



- Yeni Vilcatoma de la Cruz es bachiller en Derecho en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y obtuvo su título de abogada en la Universidad Peruana de los Andes.

- Se desempeñó como fiscal adjunta superior provisional transitoria del Distrito Judicial de Lima Sur desde el 10 de octubre de 2013 y procuradora adjunta anticorrupción en 2014.

- En 2016 fue elegida para el Congreso por el partido Fuerza Popular. Renunció en setiembre de ese mismo año tras haber sido sometida a un proceso disciplinario.