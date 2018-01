Asegura no estar "obsesionada" con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y que todo lo hace en defensa de los intereses del país. La congresista no agrupada Yeni Vilcatoma dio a conocer que presentó el miércoles pasado una denuncia contra el jefe de Estado ante la Fiscalía de la Nación .

En conversación con el programa '20 18' de Canal N, la legisladora explicó que esta acusación responde al presunto delito de enriquecimiento ilícito, el cual habría ocurrido durante sus funciones como ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo , pues la empresa Odebrecht habría sacado provecho al haber mantenido relaciones económicas en el mismo periodo en el que la firma brasileña trabajaba en Perú.

" Las pruebas que tenemos son varios documentos que ya han sido presentados incluso en el Congreso. Uno de ellos y el más importante es la declaración jurada del señor presidente, presentada en su condición de ministro de Economía ante la Contraloría, donde no declara la empresa Westfield ni los ingresos que percibe de ella", refiere Vilcatoma.

Respecto a los argumentos que ha presentado en su defensa el mandatario peruano, la ex parlamentaria de Fuerza Popular indicó que hasta el momento "lo único que ha presentado es su recibo por honorarios" y que el argumento de la 'muralla china' no puede ser probado pues no existe un documento que lo certifique.

"Las pruebas que tenemos son varios documentos que ya han sido presentados incluso en el Congreso. Uno de ellos y el más importante es la declaración jurada del señor presidente, presentada en su condición de ministro de Economía ante la Contraloría, donde no declara la empresa Westfield ni los ingresos que percibe de la empresa", aclaró Yeni Vilcatoma.

Otro aspecto a tener en cuenta —explica— es el hecho que el presidente no declaró ni cuando era ministro ni en 2016 la existencia de Westfield "y no lo hizo hasta el año 2017, año en el que recién se vendió la empresa. Recién lo declaró ya siendo presidente".

Con todo ello, Yeni Vilcatoma ha entregado todo al Ministerio Público, que a partir de ahora tendrá a cargo realizar las investigaciones correspondientes.

"Vamos a ver cuánto tiempo se demora el fiscal de la Nación en investigar", sentenció la parlamentaria.