La candidata al Parlamento por Solidaridad Nacional Yeni Vilcatoma se disculpó este domingo con dicha agrupación por los comentarios que dio la semana pasada sobre su excolega de bancada Rosa Bartra, quien encabeza la lista parlamentaria por la que postula la exprocuradora.

“Yo le ofrezco disculpas al partido [Solidaridad Nacional], a los integrantes que se han podido sentir un poco asustados por el desarrollo de la campaña [...] No hubiera querido que eso se difunda, porque yo le digo a las personas siempre las cosas en su cara”, sostuvo en diálogo con ‘Abre los ojos’.

La semana pasada dicho programa televisivo difundió unas declaraciones en las que Vilcatoma afirma que Rosa Bartra “es una persona muy mentirosa y manipuladora”.

En otro momento, la exparlamentaria aseguró que desde su punto de vista “la confrontación política ya no le importa a la población” y dijo que “hay cosas con las que no está de acuerdo” al interior de Solidaridad Nacional.

"Tengo que decir que hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero lo digo, me manifiesto y dejo mi posición sentada, lo que pasa es que desde mi perspectiva la confrontación o la pelea por estrategia ya no le importa a la población", señaló.

“La población lo que quiere son políticos sinceros, políticos que hagan campaña para demostrar que quieren ganarse su confianza y que van a luchar por los ciudadanos”, agregó Vilcatoma.