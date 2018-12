La tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma , afirmó esta mañana que pidió la expulsión de su ya ex colega de bancada Úrsula Letona de Fuerza Popular porque ella le pidió por distintos medios que "desinfle" la denuncia contra PromPerú por el contrato suscrito con Sony Music.

La parlamentaria indicó que colegas de su bancada no le "pueden estar pidiendo que retire" sus denuncias.

" Letona quería que desinfle (denuncia) contra Promperú. [...] Recibí de la señora [Letona] no solo llamadas, cuestiones verbales, por escrito, que yo desinfle la denuncia, que yo retire la denuncia", sostuvo en una entrevista con ATV.

"A mí no me pueden estar pidiendo ni por mensajes ni de forma verbal que yo retire mis denuncias. Estoy aquí para colaborar con el partido denunciando corrupción. En eso nos hemos comprometido cuando yo era la vocera anticorrupción y yo estoy cumpliendo y la señora Keiko me dijo y me sigue diciendo que investigue y denuncie", señaló.

Como se recuerda, hace algunas semanas Úrsula Letona renunció a la bancada mayoritaria luego de que Vilcatoma solicitase su expulsión de la misma. La legisladora recordó que en toda su trayectoria ha "denunciado a cuanta persona se ha atrevido" a obstaculizar sus investigaciones.

"He denunciado a cuanta persona se ha atrevido a que yo no investigue los caso que yo denuncio por conocimiento sobre hechos, sobre pruebas. Entonces, esto ha llevado a que yo haga un pedido interno para que la expulsen, porque Fuerza Popular está en una etapa de nuevo nacimiento", manifestó.

En esa línea, Vilcatoma dijo que existe en su partido la voluntad de renacer y precisó que "sacar a Úrsula Letona de la vocería" fue un paso en esa dirección.

"Hubo una voluntad de querer renacer, logramos sacar a Úrsula Letona de vocera, ese era un nuevo paso que se estaba dando y era una nueva posibilidad de salir adelante, el señor [Carlos] Tubino ha asumido la vocería y para mí lo está haciendo bien", consideró.