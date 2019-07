Yeni Vilcatoma le increpa a Daniel Salaverry por Salvador del Solar: "¿Qué le debe? ¿Cuánto le debe?"

Todo un show. En un ambiente profundamente convulsionado durante el Pleno del Congreso de este lunes, la congresista Yeni Vilcatoma criticó que no le dieran el uso de la palabra, pese a que ya había intervenido con tiempo adicional.

El legislador Gino Costa estaba en el uso de la palabra cuando Yeni Vilcatoma le pidió otra intervención y él se negó. Entonces, la congresista empezó a señalarlo y exigirle que le de tiempo cuando no era su obligación el hacerlo.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, hizo un llamado a la calma a todos los presentes, sin embargo su pedido fue en vano.

Minutos y peleas después, cuando Yeni Vilcatoma pudo hablar una vez más arremetió directamente contra Salaverry: "Presidente es evidente todo el abuso de poder que usted está haciendo, se le plantea el reglamento (y dice) que no se vote, se le plantea una cuestión previa, (y dice) que no se vote. Queremos al premier aquí hoy día, señor, y si no es una cuestión previa es un pedido. Es su obligación. ¿Qué le debe? ¿Qué le debe? ¿Cuánto le debe?".

Inmediatamente, Daniel Salaverry le cortó el micrófono y le respondió que ha sido "bastante tolerante escuchándola" y lo seguirá siendo siempre y cuando no le falte el respeto.

"En ningún momento yo le he faltado el respeto, por favor le pido que se exprese de manera correcta para que se mantenga el nivel de la discusión. Usted no es quien para faltarle el respeto a nadie así sea congresista o no. Así que le pido, por favor, que nos mantengamos en un nivel de respeto mutuo", dijo Daniel Salaverry.