Yeni Vilcatoma: 'Keiko y Kenji deben superar diferencias y lograr liberar a su padre'

La congresista Yeni Vilcatoma ( Fuerza Popular ) consideró que los hermanos Keiko y Kenji Fujimori deben superar sus diferencias y trabajar juntos para lograr la libertad de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori .

" Keiko y Kenji deben saber superar todas sus dificultades y sacar adelante a su padre y lograr su libertad", expresó desde el Cusco, donde aseguró que su partido, Fuerza Popular, espera una "salida política" para la liberación del ex mandatario.

"La bancada tiene una posición siempre de no usar el poder político para temas familiares o personales. Esperemos que se encuentre una salida política para Alberto Fujimori", manifestó.

"Respetando la legalidad de las sentencias, consideramos que aquellos que han cumplido su condena, a diferencia de Odebrecht que no recibirá un solo día de condena, deberían recibir un trato humanitario", agregó.

SIGUE EN PIE CON DENUNCIA A VIZCARRA



De otro lado, Vilcatoma afirmó que está documentando la denuncia que presentará contra el presidente Martín Vizcarra, luego de conocerse que Odebrecht integró el consorcio Conirsa, con el que su entonces empresa CyM Vizcarra contrató, entre el 2006 y 2008.

"El presidente de la República no ha sido transparente con los peruanos, no ha dicho la verdad, él tenía una relación contractual con la empresa Odebrecht le mintió al país. Lo más grave es que no tenemos de parte de él no expulsar a las empresas corruptas del país. Eso sería un acto concreto de lucha contra la corrupción", aseveró.

Vilcatoma señaló que guarda la esperanza de que el juez Richard Concepción Carhuancho, que es el encargado del control de legalidad del acuerdo que firmará la Fiscalía con Odebrecht, desapruebe dicho convenio y no permita que esta empresa pueda seguir contratando con el Estado a futuro.