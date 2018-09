Yeni Vilcatoma espera conocer el por qué se recomienda archivar denuncia contra Duberlí Rodríguez

La tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, autora de la denuncia constitucional en contra del ex presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo a Perú21 que analizará por qué el informe final, elaborado por su colega Mario Mantilla, de Fuerza Popular (FP), recomienda archivar la acusación.

“Voy a analizar el fondo y la motivación (de esto) porque aún no he visto el informe. Como denunciante esperaré al debate”, dijo la hoy fujimorista, quien denunció a Rodríguez por no advertir que existía una presunta organización criminal integrada por miembros del PJ.

“El problema es que para la sustentación no estuve presente, pese a que espere todo el día, lo postergaron varias veces y me citaron a las 8:00 p.m., pero lo enviaron a las 7:00 p.m., en mi ausencia”, comentó.

Como se recuerda, el ex funcionario se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 10 de agosto, pasada las 8 de la noche. Ese mismo día habían acudido al grupo de trabajo la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, y los ex consejeros Guido Aguila y Baltazar Molares.

Cabe precisar que el informe elaborado por Mantilla, al que tuvo acceso Perú21, argumenta que no se ha probado que Rodríguez esté vinculando a actos de corrupción directa ni indirectamente de una organización criminal, o sea parte de esta.

Además, se lee en el texto, tampoco se comprobó que haya incurrido en infracción constitucional de los principios de buena administración y lucha contra la corrupción, por ello recomiendan su archivo.