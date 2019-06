Yeni Vilcatoma dispuesta a "zanjar" denuncia contra Francesco Petrozzi

La congresista Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) aseguró que podría reunirse una vez más con Francesco Petrozzi (Bancada Liberal) a fin de conversar y “zanjar” el tema que la llevó a denunciarlo ante la Comisión de Ética por calificarla como “la Gisela del siglo XXI”.

“Él (Francesco Petrozzi) y yo hemos conversado, seguramente vamos a volver a reunirnos para zanjar este tema”, detalló en entrevista con RPP.

Vilcatoma indicó que antes de que la Comisión de Ética decidiera abrir una indagación por esta denuncia, conversó con Petrozzi, quien se comprometió a hacer un desagravio público por los términos que empleó al referirse a ella.

“Él había conversado previamente conmigo, se comprometió en hacer un desagravio público de la misma forma en la que se generaron los hechos. Creo que eso se tiene que dar, la queja (en Ética) data de antes de esta conversación que habíamos tenido”, explicó.

Como se recuerda, el último lunes la Comisión de Ética decidió por mayoría abrir una indagación preliminar al congresista Francesco Petrozzi por una denuncia de la parlamentaria y tercera vicepresidenta del Legislativo, Yeni Vilcatoma.

La legisladora de Fuerza Popular denunció a Petrozzi por los cuestionamientos que hizo a su programa "Sin corrupción", difundido a través del canal del Congreso, y por decir que era "la Gisela del siglo XXI".

En ese sentido, Vilcatoma destacó la necesidad de acudir a las entidades necesarias cuando uno se siente agraviado por algún tipo de “violencia”.

“Cuando una persona se siente afectada, agraviada verbal, psicológica o físicamente debe saber acudir a los órganos competentes para hacer valer sus derechos. Ese es el mensaje que quiero dar a la ciudadanía para que podamos tener un mensaje de tolerancia cero a todo tipo de violencia”, manifestó.

Por su parte, el congresista Francesco Petrozzi se mostró dispuesto a ofrecer sus disculpas a Vilcatoma por calificarla como "la Gisela del siglo XXI".

“Aquí lo que toca es tener respeto por lo que decide una comisión del Congreso, tengo que respetar la decisión, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es irrelevante. En todo caso no es nada que no se pueda arreglar con una sincera y humilde disculpa que estoy dispuesto a dar”, afirmó a Canal N el martes.