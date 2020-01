Fuertes declaraciones. Yeni Vilcatoma , candidata al Congreso por Solidaridad Nacional, tuvo unos calificativos sobre su excolega de bancada Rosa Bartra . Al parecer, se han convertido en rivales del mismo partido.

Según sostuvo en una preentrevista con la producción del programa ‘Abre los ojos’, acusó a la expresidenta de la Comisión Lava Jato de ser una “persona mentirosa y manipuladora” y, por tal motivo, “ya no le cae”.

Vilcatoma afirma que, cuando ambas pertenecían a Fuerza Popular, “no hubo convivencia” y que el saludo entre ellas no pasaba “de un hola no más, en una mesa”. Además, indicó que “le ha pescado un par de mentiras”.

“Es que me he dado cuenta de sus mentiras, ya desde ahí ya no me cae. Haga lo que haga, ya sé ya, le he pescado un par de mentiras. Más allá que eso sea una enemistad, mínimo hay que decirnos las cosas como son”, expresó.

La exprocuradora añadió que “como es investigadora” rápidamente encuentra una mentira. “Al toque que haga una cosa, la encuentro y ella (Bartra) dice ‘no, yo no’ te dice”, dijo Vilcatoma.

Bartra, quien también postula al próximo Congreso por Solidaridad Nacional, no se ha pronunciado al respecto hasta el momento.

