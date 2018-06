Yeni Vilcatoma denuncia a Alberto Quintanilla por llamarla "Yayita del fujimorismo"

La congresista no agrupada Yeni Vilcatoma presentó una denuncia ante la Comisión de Ética Parlamentaria contra el vocero de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla . ¿La razón? Haberla llamado "Yayita del fujimorismo" , en una entrevista.

“Acabo de presentar una denuncia a efectos de que sea investigado y sancionado por haber usado expresiones agraviantes y peyorativas en mi contra”, expresó Vilcatoma .

Congresista Quintanilla es usted un cobarde. https://t.co/pHrsI8ejKI — Yeni Vilcatoma (@YeniVilcatoma2) 7 de junio de 2018

"Yayita" es el nombre de un personaje de la historieta chilena Condorito. Como se recuerda, en diciembre del 2017, en medio del debate previo a la votación del primer intento de vacancia contra el entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Vilcatoma hizo referencia al cómic .

"El primer ciudadano del Perú dice que no se dio cuenta, que no le contó. Que su representante (Gerardo Sepúlveda), para mí su testaferro, hacía las cosas a su espalda y él nunca se dio cuenta. Un chileno, señores, un chileno nos vio la cara. Un chileno nos robó (...) Ya trajo a su abogado y no pudo defenderlo. Lo único que hizo fue invocar a Condorito. Y Condorito, señores, es chileno. ¡Es chileno! ¡Es chileno! ¿Dónde está el nacionalismo? ¿Dónde está el Frente Amplio?", dijo en esa oportunidad.

Según Vilcatoma , las declaraciones de Quintanilla , realizadas esta mañana en RPP, "caricaturizan" el ejercicio político que desempeña en el Congreso. Dijo que estas expresiones "no se deberían permitir" entre personas que no comparten una misma ideología.