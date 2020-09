Una grave denuncia contra el ministro de Justicia, Daniel Figallo, hecha por la ex procuradora adjunta Yeni Vilcatoma terminó hoy en el escandaloso despido de la defensora del Estado, el mismo que ha puesto en el centro del ojo público el papel de la Procuraduría y del gobierno en el caso Martín Belaunde Lossio.

¿Pero qué fue lo que denunció la procuradora? ¿Por qué existen suspicacias en torno al interés del gobierno en el caso 'La Centralita', que involucra a un allegado a la pareja presidencial?

Revisa a continuación algunos puntos y fechas clave para entender la importancia del caso, que incluso le podría costar a Figallo su cargo como titular del Ministerio de Justicia.

1. BELAUNDE LOSSIO, ¿COLABORADOR EFICAZ? (20/11/2014)El 20 de noviembre pasado, Perú21 reveló que el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y el prófugo Martín Belaunde Lossio evaluaron una estrategia que consiste en que este se entregue como colaborador eficaz del caso 'La Centralita' para evitar declarar de otros hechos y de sus vinculaciones con la pareja presidencial.

2. NO CALIFICA COMO COLABORADOR EFICAZ (25/11/2014)El ex procurador anticorrupción Christian Salas declaró que el prófugo Belaunde Lossio no calificaría para acogerse a la colaboración eficaz porque hay graves acusaciones en su contra y porque está sindicado como líder de la red criminal del ex presidente regional César Álvarez.

3. PROCURADORES AL MARGEN DE DILIGENCIA (03/12/2014)La entonces procuradora adjunta Yeni Vilcatoma denunció que el fiscal Marco Huamán, que tiene a cargo el caso 'La Centralita', le negó a la Procuraduría participar de todas las diligencias con las colaboraciones eficaces con el objetivo de blindar al ex asesor del presidente Ollanta Humala.

4. BELAUNDE, PARTE DE LA CÚPULA EN ÁNCASH (04/12/2014)Ante la decisión del fiscal Marco Huamán, la Procuraduría Anticorrupción solicitó la ampliación de la imputación contra Martín Belaunde Lossio, con el objetivo de precisar que el prófugo empresario es parte de la cúpula de la red criminal.

5. FIGALLO, ROY GATES Y PROCURADORES SE REÚNEN (04/12/2014)Yeni Vilcatoma reveló que se reunió en mayo pasado con el ministro de Justicia, Daniel Figallo y Eduardo Roy Gates, asesor del presidente Ollanta Humala para buscar salidas que favorecería a Martín Belaunde Lossio, como la colaboración eficaz. Todo ello generó el rechazo de un grupo de congresistas.

6. PROCURADORA PIDIÓ RENUNCIA DE FIGALLO (05/12/2014)La entonces procuradora Yeni Vilcatoma solicitó al presidente Ollanta Humala la renuncia del ministro de Justicia, Daniel Figallo, por su supuesta intromisión en el caso 'La Centralita', en el cual se encuentra implicado Martín Belaunde Lossio, ex asesor de la campaña electoral en 2006 del ahora mandatario, reveló el ex procurador anticorrupción Christian Salas.

7. PROCURADORES CON FIGALLO (05/12/2014)Una vez que se conoció que el ministro de Justicia, Daniel Figallo, se reunió con los fiscales y los abogados del Estado que ven el caso 'La Centralita', donde está implicado Martín Belaunde Lossio, los procuradores afirmaron que se manejan con autonomía funcional.

8. LE CIERRAN LAS PUERTAS (06/12/2014)Luego de conocerse el pedido de la procuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma para que renuncie el ministro de Justicia, Daniel Figallo, por una supuesta intromisión en el caso 'La Centralita' a favor de Martín Belaunde Lossio, la defensora del Estado fue impedida de entrar a su oficina ubicada en la sede del Ministerio de Justicia, en Miraflores, a donde llegó minutos después de la 1 p.m.

9. AUDIO BOMBA (07/12/2014)Un audio entre el ministro de Justicia, Daniel Figallo, y la ex procuradora Yeni Vilcatoma, que ella misma grabó, el pasado 25 de noviembre, puso al descubierto las maniobras que habría hecho el titular de Justicia para beneficiar al prófugo empresario.

10. ROY GATES SE PRONUNCIA (08/12/2014)El asesor del presidente Ollanta Humala, Eduardo Roy Gates, dijo que él fue quien solicitó al ministro de Justicia, Daniel Figallo, reunirse con algún integrante de la Procuraduría Anticorrupción, la cual tiene a su cargo la investigación del caso 'La Centralita'.

"Yo le solicité al ministro Figallo que se haga esta reunión (con los procuradores) porque tenía interés en saber que hay en este caso (Belaunde Lossio). No conocía a (Yeni) Vilcatoma. No solo me he reunido con procuradores anticorrupción sino con otros del Estado para ver temas de interés nacional", reveló en el programa Agenda Política.

11. PIDEN LA SALIDA DE FIGALLOEl audio difundido entre el ministro de Justicia y la procuradora adjunta Yeni Vilcatoma, en el que se desprende que el titular de dicha cartera buscaba una salida legal para beneficiar al prófugo Martín Belaunde Lossio a través de la colaboración eficaz, ha unido a la oposición, que ahora pide la renuncia de Daniel Figallo.

El parlamentario del PPC Luis Galarreta anunció que su bancada presentará una moción de censura contra Figallo porque ha afectado el orden jurídico al reunirse con el asesor del presidente Ollanta Humala, Eduardo Roy Gates, y los procuradores anticorrupción; y, en otra oportunidad, con el fiscal a cargo del caso 'La Centralita', Marco Huamán.

12. FIGALLO DESPIDIÓ A VILCATOMATras el audio difundido, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, decidió despedir a Vilcatoma porque considera que rompió su confianza.

Este lunes en El Peruano emitió la resolución suprema que anuncia su despido como defensora del Estado. El documento fue firmado por el presidente Ollanta Humala, la premier Ana Jara y el ministro de Justicia.

13. "LA PROCURADURÍA ESTA SECUESTRADA"Ante su despido, Vilcatoma dijo estar decepcionada y preocupada por el destino de la investigación del caso 'La Centralita'. Agregó que la "procuraduría está secuestrada por el titular de Justicia".

"He cumplido con mi deber. Me siento defraudada del presidente Ollanta Humala. Debió escucharme y recibir la información", dijo en referencia a la carta que le envió al mandatario pidiendo la salida del ministro Daniel Figallo. Agregó que denunciará penalmente a Humala, Figallo y Roy Gates.