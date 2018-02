Yeni Vilcatoma de la Cruz: "El fiscal Vela le quitó la careta al presidente"

Hoy y mañana serán días claves para la política peruana. Jorge Barata , ex representante de Odebrecht en el Perú, será entrevistado por dos fiscales peruanos en Brasil. Las preguntas estarán dirigidas a las investigaciones contra Ollanta Humala y Keiko Fujimori, pero una interrogante abierta relacionada a los ex presidentes que también recibieron dinero podría complicar al actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y al líder aprista, Alan García. En esta entrevista, los escenarios tras el interrogatorio a Barata bajo la percepción de la congresista Yeni Vilcatoma .

¿Qué debería suceder si Barata ratifica lo que señaló Marcelo Odebrecht, respecto a que entregaron, de la Caja 2, US$3 millones a Ollanta Humala para su campaña presidencial?

La investigación del fiscal Germán Juárez Atoche ya está en una etapa avanzada, en la que tiene que formular su acusación. La Fiscalía tiene que demostrar que los US$3 millones fueron entregados por el señor Barata a la señora Nadine Heredia, dentro de la imputación por el delito de lavado de activos.



¿Con esta declaración ya se podría formular acusación?

Sí. El fiscal Juárez ya tiene una serie de elementos adicionales muy importantes. La declaración de Barata no solo sirve para confirmar sino para dar detalles.



¿Y qué deberíamos esperar si Barata confirma que Odebrecht le dio una contribución a Keiko Fujimori?

Barata tendría que brindar detalles para que en este caso, que es una investigación que se está iniciando, el fiscal pueda hacer más pesquisas que lleven a formalizar o archivar el caso. Esta es una declaración fundamental.



Sobre Humala pesa una prisión preventiva, pero en el caso de Keiko no existe ninguna medida restrictiva. ¿Eso podría cambiar con la declaración de Barata?

No, porque las órdenes de prisión preventiva o restrictivas de derecho se dan cuando existen actos de obstaculización, para impedir que el fiscal investigue. En esta investigación, el fiscal está llevando a cabo con normalidad los procesos, incluso los está haciendo más rápido que Hamilton Castro.



Pero las medidas restrictivas no solo se dictan por obstaculización de prueba sino también por la cantidad de años de condena que podría originar el delito en investigación.

Claro, la gravedad de la pena hace suponer razonablemente que la persona o el investigado podría pretender sustraerse de la acción de la justicia. En el caso de la señora Keiko Fujimori no daría lugar a una prisión preventiva porque los actos de obstaculización aquí no han tenido lugar.



¿Cree que con la declaración de Barata se complicará la situación de Keiko?

Dependiendo de lo que vaya a decir Barata. Este caso está en una etapa preliminar.



A pesar de que no preguntarán directamente sobre el presidente PPK ni por Alan García, una de las preguntas de los fiscales está referida a que señale a qué otros ex presidentes se le entregó dinero.

Es una pregunta abierta respecto a otras campañas que pudieran haber recibido financiamiento. Obviamente la información que dé va a ser importante. Pero respecto a PPK, a los cuestionamientos sobre Odebrecht, Westfield, First Capital, (los fiscales) no van a formular ninguna pregunta porque esta es una investigación que está en manos de Hamilton Castro y él no está yendo a Brasil.



La Fiscalía negó que exista encubrimiento. Castro dijo que interrogarán a Barata tras recabar y analizar los datos relacionados a PPK y Odebrecht.

Esto es para favorecer a PPK. Castro no ha tenido esa misma posición de analizar y recabar documentación frente a otros investigados. La Fiscalía está actuando en pared para proteger al presidente PPK. Si Marcelo Odebrecht ante el fiscal José Domingo Pérez no decía que PPK fue consultor, no se hubiese conocido esta información. Si Hamilton Castro no le hace preguntas a Barata, es porque no quiere conocer la verdad.



Pero Castro dijo que espera recabar más información para obtener mejores respuestas.

Es un pretexto del fiscal. Toda la documentación la tiene la comisión Lava Jato. Bastaría un oficio para que se la dé. Bastaría con que vaya a las empresas Westfield, First Capital, Odebrecht para recabar toda la documentación.



En el terreno legislativo, PPK aún no fija fecha para recibir a Lava Jato. La comisión le dio 10 días para establecer un día.

El fiscal Rafael Vela le ha quitado la careta y ha desenmascarado al presidente, que se negaba a declarar antes de que se interrogue a Jorge Barata. Esta es una nueva mentira del presidente, es una estrategia para no entrar en contradicciones. PPK se ha burlado de esta comisión.



A Barata también le preguntarán si Odebrecht financió campañas de congresistas. ¿Cree que si menciona fujimoristas o si confirma que dieron dinero a Keiko, Rosa Bartra debe dejar la presidencia de la comisión Lava Jato?

Yo creo que hay que conocer primero los nombres y luego tomar decisiones. Es indispensable saber esta información porque en la vacancia ya hemos visto cómo algunos congresistas han dejado de cumplir con su deber por dádivas, puestos de trabajo. Hay que saber realmente cuáles fueron puestos por Odebrecht.



¿Le causa extrañeza que se haya cambiado a la procuradora Janet Briones?

Claro que sí, aunque no es una novedad porque el Gobierno ha hecho de las procuradurías su patio trasero. Mientras el presidente pueda decidir a qué procurador nombra o a qué procurador despide, esto seguirá igual. Urge que Fuerza Popular, que Úrsula Letona ponga como prioridad en la agenda de la Comisión de Constitución la ley de autonomía de las procuradurías. Han sacado a la procuradora Briones y han puesto a un procurador que seguro será ciego, sordo y tartamudo. No apelará, no denunciará.

AUTOFICHA



- “Nací en Ayacucho. Soy abogada de profesión. He sido fiscal y procuradora anticorrupción. Estuve a cargo del caso ‘La Centralita’, que involucra al ex presidente regional de Áncash César Álvarez. Pertenecí a la bancada de Fuerza Popular, pero renuncié. Ahora soy congresista independiente”.



- “Jorge Barata no le puede mentir a los fiscales. Basta que uno le diga ‘hábleme de Westfield, hábleme de First Capital’ y diga toda la verdad. Que le pregunten cómo es que PPK contrató a través de Westfield con ustedes en el tema de la Interoceánica, Olmos, Rutas de Lima”.



- “El tiempo ha demostrado que yo tenía razón sobre el proyecto para dar autonomía constitucional a las procuradurías. Es algo que no se entendió en su momento. No era una pataleta, un capricho; era la urgencia. Úrsula Letona me ha dicho que este tema será prioridad cuando se inicie la legislatura”.