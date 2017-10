Yeni Vilcatoma sobre Caso Madre Mía: "Proceso judicial generó impunidad"

Fue incorporada a la comisión Madre Mía por la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta. Para Yeni Vilcatoma, en el proceso judicial sobre el caso Madre Mía hubo irregularidades y omisiones del ex fiscal Víctor Cubas y de los magistrados Pablo Sánchez y César San Martín.

Usted integra la comisión investigadora sobre el caso Madre Mía. ¿Por qué era necesaria esta investigación?

El objetivo es establecer la existencia de ejecuciones extrajudiciales en la localidad de Madre Mía, a mando del ‘Capitán Carlos’, a quien se le vincula con Ollanta Humala, responsable de la base Madre Mía. También determinar las responsabilidades de los magistrados que generaron impunidad con sentencias prevaricadoras en este caso, en perjuicio de los señores Benigno Sulca, Natividad Sulca de Ávila y Jorge Ávila.

¿En qué se basan para imputarles prevaricato a los magistrados?

El fiscal superior del caso fue Víctor Cubas Villanueva, decidió no acusar a Ollanta Humala, cometiendo una serie de irregularidades. No contempló cuatro declaraciones de testigos que establecían la comisión de los hechos delictivos y la relación entre Ollanta Humala y el ‘Capitán Carlos’. Por esta omisión se debió declarar nulo el proceso. Sin embargo, el fiscal Cubas emitió un dictamen no acusatorio, impidiendo que Ollanta Humala llegara a juicio oral. La Sala Superior confirma no acusar a Humala. La familia apela, presentando un recurso de nulidad pues no se valoraron estos testimonios que revelaban los hechos delictivos y la vinculación del ‘Capitán Carlos’ con Ollanta Humala.

Ante esa apelación, ¿el expediente va a la Fiscalía Penal Suprema?

Sí, estaba a cargo del fiscal Pablo Sánchez, hoy fiscal de la Nación. Lejos de admitir el pedido y declarar nulo el proceso por las omisiones e irregularidades cometidas por Cubas Villanueva, señala que no hay pruebas para decir que Ollanta Humala es el ‘Capitán Carlos’. Y remite lo actuado al juez supremo César San Martín, quien increíblemente sostiene que Cubas Villanueva no tomó en cuenta la declaración de los cuatro testigos. Incluso observa que podría declarar la nulidad por este motivo, pero termina afirmando que los argumentos de Cubas eran muy poderosos, cosa falsa. Al constatar San Martín que no se tomó en cuenta la declaración de cuatro testigos, debió declarar la nulidad. Pero decretó el archivo provisional.

¿La comisión está cuestionando a destacados miembros del Poder Judicial?

No. Buscamos conocer la verdad, un derecho constitucional. Si en el proceso existieron actos de corrupción –ya hemos conocido la compra de testigos–, la comisión investigará. Luego enviaremos esto a los órganos competentes. No cuestionamos a las personas, ni decisiones en el ejercicio de la función

Las conclusiones de la comisión pueden tener consecuencias graves.

Lo grave es que ese proceso judicial generó impunidad. La sociedad debe rechazar la violación de derechos fundamentales, los delitos de lesa humanidad. Lo cuestionable es que integrantes de instituciones tan importantes como el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ) se hayan prestado para esto.

No obstante, la Fiscalía no reabrió el caso, pero investiga la aparición de nuevos muertos. Son soldados quienes ubicaron las tumbas y dijeron que el ‘Capitán Carlos’ es Humala.

Eso es grave porque la Fiscalía debió reabrir el caso. Pero los magistrados cuestionados por Madre Mía ocupan cargos importantísimos actualmente. Cubas Villanueva es asesor del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y este fue anteriormente fiscal supremo. Y San Martín sigue en la Suprema.

¿Por qué se debió reabrir el caso?

La ley indica eso. Su archivamiento fue provisional. Podía reabrirse con nuevas pruebas sobre la responsabilidad del ‘Capitán Carlos’/Ollanta Humala y formularse un dictamen acusatorio. Los nuevos testimonios de los soldados lo permiten. Pero de manera sospechosa, generando impunidad, abren una nueva investigación que indagará el hallazgo de nuevos cadáveres y también los asesinatos de Benigno Sulca y Natividad Ávila por segunda vez. Eso es una irregularidad porque ya existe un proceso para el asesinato de Sulca y Ávila que tiene archivamiento provisional.

¿En la comisión Madre Mía están persuadidos de que el ‘Capitán Carlos’ era Humala?

La información que manejamos es reservada. Teresa Ávila, hermana de Natividad, ha sostenido durante 25 años con coherencia que Humala era el ‘Capitán Carlos’. En el juicio se lo dijo en su cara. Es una prueba fundamental. Es altamente probable que lo sea, se refuerza con las declaraciones de los soldados que ubicaron nuevos cadáveres recientemente. Aunque en el proceso que se archivó otros soldados declararon lo mismo. Por eso indagaremos si hubo corrupción en la decisión de los magistrados que archivaron este caso.

¿El ex fiscal Cubas Villanueva es asesor del fiscal de la Nación?

Asesor principal. Esto indica que Pablo Sánchez pone las manos al fuego por Cubas. Y son públicas las graves irregularidades que cometió al no acusar a Humala. En ese alto cargo, Cubas tiene acceso a todo, a información, fiscales, testigos. Pablo Sánchez debe tomar decisiones, la población lo exige, le salpicará también porque cuando pudo acusar a Humala, no lo hizo y gracias a ello pudo ser presidente.

¿Diría que hay presión en la Fiscalía?

Personalmente he tomado conocimiento de que Cubas está presionando para que los fiscales que han declarado ante el Congreso sean destituidos de su cargo. Está yendo ante todos los fiscales supremos.

¿Se llamará a Pablo Sánchez, César San Martín y Víctor Cubas a la comisión?

Seguramente el presidente de la comisión lo pedirá. Yo lo solicitaré. También que se determine en qué computadora se elaboraron los dictámenes no acusatorios, porque podrían haberlos traído de fuera.

¿Eso es posible?

Sí, porque teniendo todos los elementos se hace un dictamen forzado, señalando que no hay pruebas cuando sí las hay. No solo es prevaricador sino extraño. La verdad salió a luz, la compra de testigos, los cadáveres evidencian que el ‘Capitán Carlos’ era Humala. Pero resulta que quienes negaron esto lideran ahora esas instituciones. Obviamente genera preocupación, además las investigaciones no avanzan.

¿Hay apoyo o interés de las organizaciones de derechos humanos en este caso?

No lo sé. Sí veo que cuando se archivó el proceso, esas organizaciones no acusaron por prevaricato a Cubas, Sánchez, San Martín, ni a la Sala Penal. ¿Por qué? Porque eran sus amiguitos. Siendo abogados de las víctimas lo ameritaba. ¿Qué hizo Ronald Gamarra que no denunció a Cubas, a Sánchez? Tenían la obligación. Actualmente, hay gran indiferencia por parte de ellos.

Usted pasó por la presión de Odebrecht durante el gobierno de Humala, ¿qué opina de la investigación fiscal?

Todo lo avanzado es por información de afuera, por eso soy muy crítica de la forma cómo se maneja la Fiscalía. No incluye como investigados a Odebrecht, Graña y Montero, JJ Camet, ni a sus representantes. Será perjudicial para el Estado. Hay un acuerdo Fiscalía-Odebrecht, pero no lo conocemos. Qué beneficios le darán a Odebrecht. Esta tiene que colaborar con información, pero sale a cuenta gotas o en medios amigos de la Fiscalía. No es lógico que la investigación sea tan precaria cuando hay un acuerdo de colaboración. Solo tenemos a un par de presos. Al fiscal Hamilton Castro ya se le pasó el carro. Generó expectativas y solo tenemos peces chicos. Tampoco está cautelada la reparación civil, al final no la tendremos, o será por un monto ínfimo. El fiscal Castro desechó el pedido de la Procuraduría para cautelar la reparación.

El decreto de urgencia 003 establece un fideicomiso.

Ese decreto le da la garantía a Odebrecht de que no lo embargarán ni tocarán su patrimonio. Ni siquiera está vendiendo. No hay un sol en el fideicomiso. Odebrecht está demandando fuera al Perú por 2,000 millones de dólares. El fiscal Castro debería retirarle la colaboración eficaz y el procurador solicitarlo. Además, informan lo que quieren. El Congreso busca modificar el 003 e incluir a las consorciadas. Sin el 003, la Fiscalía puede incorporarlas e investigarlas, junto con Odebrecht, por crimen organizado. Se han asociado para corromper, etc., pero la investigan por tráfico de influencias. Pienso que el 003 debería derogarse porque genera un campo magnético para el patrimonio de Odebrecht.

Se investiga a partidos políticos como organización criminal.

Eso es un exceso, quien tenía un departamento de operaciones estructuradas era Odebrecht, una verdadera organización con cabecilla. Por eso el fiscal Hamilton Castro debe ser excluido de esta investigación, está cometiendo daños que serán irreparables. También es responsable Pablo Sánchez.

¿La investigación por crimen organizado de Keiko Fujimori es excesiva para usted?

Lo único que sabemos es que la jueza rechazó levantarle el secreto bancario porque no se cumplía con los requisitos para aplicar la ley de crimen organizado. El fiscal deberá evaluar cómo procede.

Datos:

* Yeni Vilcatoma (39) fue procuradora adjunta anticorrupción, cargo que asumió a raíz del caso de Ezequiel Nolasco en 2014.

* Luego se le asignó el caso de ‘La Centralita’. Tras denunciar una presunta injerencia del gobierno de Ollanta Humala, fue despedida de su cargo.

* Fue elegida congresista por bloque fujimorista Fuerza Popular, pero renunció a la bancada y ahora es una legisladora no agrupada.