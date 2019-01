Yeni Vilcatoma anuncia que presentará denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra

La tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, adelantó hoy que presentará una denuncia constitucional en contra del mandatario Martín Vizcarra ya que, según ella, infringió el artículo 126 de la Carta Magna, que establece que “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

“Tantas mentiras que, lamentablemente, el presidente ha decidido darle a todos los peruanos ante la necesidad de dar ciertas explicaciones por conflicto de intereses con la empresa de la que era propietario, gerente de operaciones y vicepresidente del directorio”, declaró en RPP.

Según la congresista, que se encuentra de licencia en la bancada de Fuerza Popular (FP), el jefe de Estado fue vicepresidente y gerente de operaciones de la empresa C y M Vizcarra, cuando ostentaba el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones.

Vilcatoma aseveró que en su condición de “gerente de operaciones de la empresa C y M Vizcarra, él no podía no haber conocido que Odebrecht integraba el grupo Conirsa”. “En estas explicaciones hemos recibido más mentiras, pero además tenemos una denuncia por infracción a la Constitución porque sí existe una prohibición de poder gestionar o dirigir empresas en la ejecución de sus cargos”, explicó.

Aclaró que su denuncia constitucional no busca la vacancia presidencial de Vizcarra. “De ninguna manera. (...) La presento como congresista de la República, desde mi despacho. Espero que se gestione ante los organismos correspondientes y sirva para que el presidente reflexione sobre la actitud que está tomando”, acotó.

De otro lado, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo a la prensa que su bancada desconoce la denuncia que planea presentar Vilcatoma. “La congresista ha pedido licencia a la bancada; entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”, señaló.