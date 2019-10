El exmandamás de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, reveló ante los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato las identidades de los primeros codinomes que recibieron financiamiento de la empresa brasileña.

Según revelaron fuentes de Perú21 en Curitiva, el apelativo ‘Sipán’ haría mención al expresidente regional de Lambayeque, Yehude Simon o al congresista Javier Velásquez, quienes —según versión de Barata— habrían recibido dinero para financiar sus campañas políticas.

Al respecto, el expremier decidió pronunciarse a través de su cuenta de Twitter y rechazó lo dicho por Barata.

“Yo quiero que me investiguen y que Barata diga a quien entregó dinero con nombre y apellido en mi nombre. Rechazo siquiera haber recibido un centavo de Barata. No hay ninguna posibilidad que él me haya entregado un real y que yo lo haya favorecido en algo”, señaló.

En la misma línea, Simon publicó una serie de tuits explicando muchas de las vinculaciones que se le han hecho respecto a esta investigación. Una de ellas sobre la firma del contrato del Proyecto Olmos que, según se señaló, habría sido modificada para beneficiar a la empresa brasileña.

“Durante mi gestión el contrato del Proyecto Olmos no fue modificado, quedó tal cual fue firmado en Lima. Nunca intercambié favores, ni participé en adendas ni realicé campañas multimillonarias”, escribió.

El también excongresista por Lambayeque fue enfático al asegurar que sus campañas fueron austeras y financiadas por su familia, amigos y pequeños empresarios. Asimismo dijo que respalda la labor del equipo especial Lava Jato y está presto para ser investigado.