El excongresista y exministro Yehude Simon fue detenido preliminarmente esta mañana como parte de la investigación en su contra por presunto lavado de activos, en modalidad de actos de transferencia, conversión y ocultamiento.

La orden de detención fue aprobada por la jueza María de los Angeles Álvarez e incluye a Pablo Salazar Torres.

La magistrada también dispuso el allanamiento con descerraje de cinco inmuebles de propiedad de Yehude Simon, dos de Salazar Torres y uno mas vinculado a Jorge Luis Málaga.

Según el pedido de la Fiscalía, el exlegislador y otros investigados habrían cometido lavado de activos con el agravante de organización criminal por presuntamente recibir aportes irregulares de la constructora brasileña.

El exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, reveló en enero que Odebrecht abonó US$300 mil para financiar la campaña de reelección de Yehude Simon como gobernador regional de Lambayeque en el 2006.

Aquella vez, el exfuncionario dijo a Perú21 que no sabía si la empresa había abonado dinero a su campaña. “Yo sí sabía (quiénes aportaban), pero nunca se me dijo que Odebrecht financiaba, por eso que yo desconozco, además no tenía por qué financiar porque yo tenía asegurada la reelección, yo tenía casi 50% y 55% de aceptación”, insistió.

“Jamás recibí un dolar del señor Barata”, dijo tajantemente.