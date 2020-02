El exgerente de Olmos, Pablo Enrique Salazar Torres, detenido de manera preliminar junto con el ex primer ministro Yehude Simon por el caso Olmos, confesó ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez que recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de reelección de Simon en el 2006, en Lambayeque.

Según informó el diario El Comercio este jueves, Salazar declaró que recibió entre 90 mil y 100 mil dólares para la campaña de Yehude Simon, los cuales le fueron entregados por Jorge Barata.

“Quiero señalar que sí recibí dinero para la campaña de Yehude Simon, fue entre (...) US$90.000 y (...) US$100.000, fue en varias armadas y recién por los medios me enteré de que el señor Javier Málaga Cochella también recibió dinero. Ese dinero me lo entregó el señor Jorge Barata, no sé si fueron tres o cuatro veces, siempre me lo daba en una cajita negra de cartón”, afirmó.

Salazar Torres manifestó que Yehude Simon conocía de sus viajes de Chiclayo a Lima para recibir el dinero de Barata y contaban con su aprobación. Además, indicó que solo tenían conocimiento de la entrega de estos montos Simon, Jorge Barata y él.

“Simon siempre se caracterizó por algo: era muy reservado en las conversaciones que tenía con cada persona; es decir, que lo que se hablaba con alguien no lo hablaba con nadie más”, agregó el ingeniero, quien destacó que la primera entrega de dinero fue en julio de 2006.

Como se recuerda, Salazar es investigado por los delitos de colusión y lavado de activos agravado.

En otro momento de su declaración ante la fiscalía, refirió que recibió este dinero por “la amistad con Yehude Simon”, ya que no obtuvo nada a cambio.

“Para los chiclayanos era muy importante la ejecución integral del proyecto Olmos, por eso queríamos reelegirlo (a Yehude Simon), porque confiábamos que con él se terminaría el proyecto en todas sus fases”, detalló.

Según la tesis de la fiscalía, el exprimer ministro favoreció a Odebrecht en la concesión del trasvase Olmos a cambio de aportes ilícitos que provenían del Departamento de Operaciones Estructuradas.