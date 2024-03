“El señor Alberto fue a mi casa, ahí es donde vuelve a decir que no, que ese video es pasado y que no tiene nada que ver. Se fue, se retiró, y ese día yo le pedí al señor que no mencionara por favor nada de esta visita”, fue lo que dijo Yaziré Pinedo a Cuarto poder.

Ella insistió en que hubo un complot contra el expremier Alberto Otárola entre César Figueredo y Martín Vizcarra, al cual ella se prestó.

Y es que, el secretario general del partido de Vizcarra sabía de la relación sentimental que ella tuvo con Otárola, por ese motivo, la contacta y le pide que lo visite en el ministerio para hacerle llegar un mensaje de parte de él y de Martín Vizcarra: que lo coloque (a Figueredo) en la Sunarp. Yaziré Pinedo va al Ministerio de Defensa, en una visita que no quedó registrada, y le hace llegar el mensaje a Otárola, quien no acepta nombrar a Figueredo. Según la joven, el secretario le pide algún material en contra de Otárola que se pueda usar para presionarlo.

Es por ello que cuando Pinedo estaba trabajando en el Ministerio de Defensa, entre la última semana de febrero y la primera de marzo, fue convocada a una casa en San Isidro donde funcionaba el partido de Vizcarra. Ahí estaban Figueredo y el expresidente al teléfono. Los dos, dice ella, le propusieron ser el señuelo de una trampa.

“Hija, tú tienes que traerlo a tu casa sí o sí”, le dice Figueredo mientras Vizcarra escuchaba por teléfono.

En total, fueron cinco reuniones, de una de ellas sale el famoso audio de “pásame tu CV”, que es lo que le interesaba a Figueredo, quien al no conseguir la Sunarp, quería sacar a Otárola de la presidencia del Consejo de Ministros. Todo siempre el relato de la joven.