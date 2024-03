Yaziré Pinedo, la joven que habría sostenido una relación con el primer ministro, Alberto Otárola, y recibió dos órdenes de servicio ascendentes a S/53 mil en el Ministerio de Defensa, dijo que obtuvo estos jugosos contratos gracias a la intermediación del expresidente Martín Vizcarra y del abogado César Figueredo.

En entrevista con Canal N, la joven manifestó que no tuvo ningún contacto con el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, quien dirigía esa cartera ministerial en la época en que trabajó en sus instalaciones.

“Yo no he tenido contacto con el (ex)ministro (Jorge Chávez). Nunca lo he visitado ni mucho menos he hablado con él, porque el intermediario para mi contratación fue directamente el señor Figueredo y el señor Vizcarra”, declaró.

Asimismo, refirió que cuando laboró en el Ministerio de Defensa hizo una denuncia “por hechos que ocurrieron el 19 de mayo del 2023, con la hoja de trámite 020387, denuncia que, como evidencia, contenía una conversación en la que se mencionaba al ministro, a la directora de personal y recursos humanos, y que, poco después, esa denuncia había sido archivada”.

“Sin embargo, el señor Figueredo y el señor Martín Vizcarra, en su oficina, me pidieron no decir nada para que todos llegaran a pensar que mi contratación en el Ministerio de Defensa fue por el señor Alberto (Otárola). Las pruebas de eso las voy a entregar en la Fiscalía, las tengo en mi teléfono”, finalizó.

