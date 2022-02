Ximena Pinto es una funcionaria con amplia experiencia en el Estado. Conoce al revés y al derecho los procesos de comunicación al más alto nivel en el sector público. Con el gobierno de Pedro Castillo se vio agredida. Renunció a la secretaría de Comunicaciones de la PCM por las peligrosas insinuaciones del premier Aníbal Torres, quien, sin ninguna prueba, intentó acusarla de corrupción.

Después de tomar esta decisión tan valiente, de denunciar estos hechos, ¿cómo te sientes ahora?

Me siento tranquila, aliviada, en la medida en que ya no tendré que estar pensando que en algún momento me van a obligar a hacer cosas que no corresponden, pero al mismo tiempo estoy preocupada por otros funcionarios que son independientes con experiencia en gestión pública y que lamentablemente no pueden trabajar en un Gobierno donde si no sigues al pie de la letra las indicaciones sin base técnica, tal como ellos te dicen, entonces tienes que irte.

Has referido “presiones y chantajes” para dar publicidad. ¿A qué y a quiénes te refieres?

Para nadie es un secreto que en las direcciones de comunicaciones del Estado se mueve muchísimo dinero. Resulta un negocio bastante jugoso para aquellos que quieren entrar al negocio de la publicidad acercándose a estos ministerios. Es una forma de devolver favores de campaña. Aparecen personas que pueden venir vinculadas a algún tipo de interés, generalmente político, y se imponen frente a los directores de Comunicaciones para manejar determinadas cuentas de publicidad del Estado. Creo que esto debería ser parte de un debate y que se establezcan normas claras, ya que se presta a muchas formas de corrupción.

El premier está interesado en contratar directamente publicidad en regiones. ¿Esta es función de la Central de Medios?

Para la contratación con medios en regiones, corresponde que la central de medios sugiera con quién se contrata. Siempre y cuando estén inscritas y tengan autorización del MTC. Es importante decir que el Gobierno no puede avalar la informalidad.

¿El premier Torres te pide excluir, incluir o escoger en los medios?

“Señora no le va a dar nada al Grupo Comercio, no le tiene que dar nada a ese grupo, todo el día habla mal de nosotros, todo el día nos desprestigia, ¿me ha entendido?”, me dijo el premier. Entonces mi cara fue de desconcierto ya que ni siquiera le había mencionado el tema; sin embargo, el premier me repetía una y otra vez “esta prensa nos maltrata, nos golpea”. Yo le decía “premier, ¿me puede dejar explicar?”; él respondió “no, simplemente no le dé ningún centavo”. Insistía en que yo quería beneficiar a un grupo empresarial.

¿Cuál fue tu actitud, intentaste explicarle?

Intenté explicarle cómo se maneja la publicidad porque evidentemente tiene un desconocimiento absoluto del tema. Pero no le gusta que le digan las cosas, le molesta, tenía una reacción muy mala. Es una persona muy autoritaria.

Las escenas que narras son de agresión. ¿Te has sentido insultada por Aníbal Torres?

Pero es obvio que de lo que ese señor me quiso acusar es de corrupta. Yo he defendido, en toda mi carrera, mi integridad. Este señor evidentemente me ha insultado al acusarme de que yo defendía a un grupo empresarial. Cuando el premier me encargó esa secretaría, me dijo si yo estaba en condiciones de cuidarle la publicidad y manejársela bien al presidente, lo recuerdo perfectamente. Le respondí que, mientras sea todo por la vía legal, lo voy a hacer, y parece que no le gustó, me dijo: “Nadie le va a pedir que usted mate por el presidente, señora”.

¿Y el cargamontón cómo lo enfrentarás? Cerrón pide que te denuncien.

Ya le contesté a Vladimir Cerrón, no le tengo miedo ni a él, ni a nadie. No tengo nada que esconder. Estuve adentro, a mí no me van a contar cuentos. Lo que digo es la verdad. Si salgo envalentonada y doy la cara y explico lo que pasó mil veces, es por defender mi honor.

Veo en ti valentía. ¿Es el mensaje que quieres dar?

Es un momento bastante complicado para mí. Sé que lo que se viene no será fácil, pero, por el bien de las instituciones públicas, quiero alentar a cualquier funcionario que se encuentre en una situación similar, forzado a hacer algo que no corresponde, que se anime a denunciarlo. No hay forma de aceptar algo que sabes que te va a traer problemas y que evidentemente son procesos auditables. Hay personas que son avezadas y se atreven a hacerlo. No es mi caso.

XIMENA PINTO, JEFA DE COMUNICACIONES DE LA PCM, DENUNCIA Y RENUNCIA

TENGA EN CUENTA:

-El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) emplazó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a explicar la denuncia sobre un presunto intento de impedimento para que el Estado contrate publicidad.

-El CPP apuntó que “tal direccionamiento representa un delito y un atentado contra el derecho de los ciudadanos a informarse de las actividades de su Estado”.

-La Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que el Ministerio Público y la Contraloría actúen ante las denuncias de un intento de uso político de la publicidad estatal.

