El candidato al Congreso por el Frepap, Wilmer Cayllahua, manifestó hoy que su agrupación política no está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, de quienes sostuvo que, desde su perspectiva religiosa, “tienen enquistado el mal”.

“Nosotros como peruanos no compartimos con su manera de vivir, porque está enquistado en su corazón y su sangre el mal, pero van a tener una oportunidad de conocer el decálogo universal de los mandamientos y mediante eso va a entrar a la moralización y, más adelante, serán hombres de bien”, dijo en conferencia de prensa.

De esta forma, el posible congresista electo respondió sobre la posición que tendrá el Frepap en el Parlamento en cuanto a las políticas de género que el Ejecutivo impulsa a través de distintos ministerios, como el de Educación.

En esta línea, Cayllahua apuntó, refiriéndose a la comunidad LGTBI, que su partido tiene claro que “todo ciudadano natural tiene derecho a las oportunidades”, no obstante, resaltó que “somos bien claros, nuestro señor Dios de Israel creó hombre y mujer”.

“Como Frepap respetamos su manera de vivir, pero sí vamos a impulsar la educación moral y ética en los escuelas, colegios, porque la moral y ética se ha perdido en estos tiempos, ya no hay moral, esta situación vivimos, lo palpamos”, dijo.

SE DESMARCAN DEL FUJIMORISMO

El representante del partido religioso también marcó distancia de una eventual alianza de su bancada con el partido de Fuerza Popular, tras la comparación que hizo ayer la postulante fujimorista Martha Chávez, quien señaló que ambas agrupaciones se parecen.

“Frepap es la parte central de la columna vertebral de la ciencia infusa de Dios, Frepap no hace alianzas, no pide favores, Frepap es transparencia. No hay similitud con el pensamiento de Fuerza Popular”, sentenció.