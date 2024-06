Hay tiempo. El congresista de Avanza País, José Williams, dijo a Perú21 que la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, puede convocar hoy o mañana a una sesión extraordinaria, tras declararse en emergencia, para revisar el dictamen que prohíbe que los sentenciados por terrorismo, narcotráfico, rebelión, sedición y motín no puedan postular a cargos de elección popular, y que fue devuelto ayer por el Pleno a su grupo de trabajo.





“Yo pienso que la congresista Moyano debe estar haciendo eso, tiene que estar evaluando todo, todo ello, porque obviamente se va la legislatura”, señaló Williams al ser consultado sobre si puede convocar a una sesión extraordinaria para hoy o mañana.

Esto, para que este sábado, según Williams, el dictamen corregido o precisado con la nueva incorporación del texto —que indica que los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos también sean anexados a la propuesta— pase a ser votado ese mismo día en el Pleno. Y, no perder más tiempo.

“Es posible (que se sesione hoy o mañana), haciéndole una observación, ya no una ley de desarrollo ni otra cosa, pues eso demoraría mucho más, pero sí precisiones con el objeto de que pueda definirse este asunto que no tiene título personal, no es para nadie, es para proteger al Estado, a la nación y la democracia”, añadió Williams.

¿Considera que como ha quedado ahora el panorama, sin aprobarse la ley, existe el peligro que la ley no pueda ser promulgada —en dos legislaturas, hasta abril de 2025— y no pueda ser aplicada en las próximas elecciones del 2026, y entonces Antauro Humala, quien cumplió condena de 19 años por el ‘Andahuaylazo’ por asesinar cuatro policías y secuestrar otros 24, pueda postular a la presidencia?, le consultamos al legislador.

“En 2026, puede entrar cualquiera (por no haberse aprobado la ley)”, concluyó.

La noche de este jueves, el vocero de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya, señaló a este medio, coincidiendo con lo señalado por Williams, que la titular de Constitución debería convocar a una sesión extraordinaria para hoy o mañana.

Esto, porque Moyano aceptó el jueves ante la prensa que no habría tiempo para aprobar el nuevo dictamen en dos legislaturas antes de 2025, para que pueda aplicarse en las próximas elecciones de 2026.

DEVUELTO A CONSTITUCIÓN

Este viernes, se recuerda, el Pleno del Congreso decidió con 90 votos que el texto sustitutorio del proyecto de ley que prohíbe a sentenciados por rebelión, sedición, motín, terrorismo y narcotráfico puedan postular a cargos de elección popular retorne a la Comisión de Constitución, para que sea debatido nuevamente.

La sesión comenzó con el sorpresivo anuncio de Moyano, en el Pleno, de excluir los delitos de homicidio, secuestro y corrupción del texto sustitutorio, y anunció que solo estaban incluidas en el dictamen cinco penas: rebelión, sedición, motín, terrorismo y narcotráfico.

Hasta ahí la ley solo alcanzaba a Antauro Humala, sentenciado por homicidio y rebelión por ser autor del ‘Andahuaylazo’, hecho que ocasionó la muerte de cuatro policías y el secuestro de otros 24.

Al no incluirse el delito de homicidio, el exmandatario Alberto Fujimori también quedaba habilitado para postular ya que fue condenado por homicidio calificado. Aunque, días previos, uno de los autores del proyecto, Alejandro Muñante, señaló a Perú21 que la ley no lo podría alcanzar porque, a su criterio, él estaba “indultado”, pero precisó que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo iba a decidir.

Durante el debate, fue rechazada por el Pleno —con 69 votos a favor, 38 en contra y tres abstenciones— una primera cuestión previa propuesta por el congresista de Perú Bicentenario Elías Varas, para que el proyecto retorne a Constitución, por no incluirse otros delitos como asesinato o corrupción.

Ante el reclamo, Moyano agregó al texto sustitutorio que las personas con sentencia condenatoria por delitos dolosos en primera instancia tampoco podían postular. Es decir, ya no solo los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada, por los cinco delitos mencionados anteriormente, estaban fuera de participar por los próximos diez años después de haber sido declaradas rehabilitadas.

Al no entenderse a qué delitos dolosos se refería Moyano, la congresista de Podemos, Francis Paredes, presentó una nueva cuestión previa para que el dictamen retorne a Constitución.

Con 90 votos a favor, 22 en contra y dos abstenciones, el Pleno decidió que el texto vuelva a la Comisión de Constitución, poniendo en riesgo que la ley pueda aplicarse en las próximas elecciones de 2026. Legisladores de izquierda y de derecha así lo quisieron.





