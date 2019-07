Funcionario preguntó por supuesta relación entre Vela y Reátegui por "curiosidad"

Wilfredo Ponce de León , el destituido jefe del área jurídica del Congreso de la República, aseguró que por una "insana curiosidad" se le ocurrió preguntar a la contadora de Rolando Reátegui sobre la supuesta relación familiar entre el congresista y el fiscal superior Rafael Vela.

"Se me ocurrió, por una impropia curiosidad, preguntar si ella trabajaba ahí [en el mercado de Tarapoto] y hacerle un par de preguntas, nada más. Y felizmente, bueno, ella se apareció, le pregunté por esta relación y me negó, a lo cual me di cuenta que era una curiosidad impropia, lo acepto, sí, y me retiré", afirmó.

En diálogo con Canal N, el ahora ex funcionario aseguró que ha puesto su cargo a disposición del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por una "necesidad de transparencia" en el servicio público.

Del mismo modo, Ponce de León se puso a disposición de las autoridades pertinentes para ser investigado y esclarecer los hechos, aunque remarcó que no cometió delito alguno y que solo se le imputan calumnias.

"Me pongo a entera disposición de todos los requerimientos que pueda hacer el Ministerio Público para esclarecer la verdad de estos hechos que falsa y calumniosamente se me imputan", subrayó.

"Es absolutamente injusto porque no calza con el tipo penal. Yo decidí tomarme unas vacaciones a una ciudad que no conocía: Tarapoto […] Cuando salía del supermercado con las bolsas se me ocurrió por una curiosidad preguntar por ella y saciar mi curiosidad y ahora me arrepiento de eso. No debí hacerlo", agregó.

Como se recuerda, este Diario reveló que Ponce de León se presentó como abogado de Keiko Fujimori Higuchi y buscó a dos testigos para preguntarles sobre un presunto vínculo familiar entre el coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela, y personas allegadas al congresista Rolando Reátegui.

