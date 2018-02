El abogado de Ollanta Humala , Wilfredo Pedraza , manifestó hoy que las pruebas contradicen la conclusión de la Comisión Fiscalizadora , luego de que se señalara que Emerson Fasabi , ex miembro de seguridad del ex mandatario, murió por envenenamiento y en el que estaría envuelta la ex pareja presidencial.

"Pruebas señalan que no hay mano ajena en muerte de Fasabi", reiteró el abogado, quien declara que las conclusiones contradicen la investigación fiscal que tiene ya un par de años y demuestra que no hubo ningún evento de violencia y menos aún alguna sustancia tóxica.

El informe final, aprobado hoy por unanimidad, indica que el ex trabajador de los Humala no habría fallecido por causa natural, sino por envenenamiento. Además, señala que el móvil de su deceso fue el haber participado de la sustracción de las agendas de Nadine Heredia.

Pedraza tildó de “ridículo y abusivo” el preinforme, y acusó a la comisión de hacer imputaciones temerarias. Hace dos días compartió el acta fiscal del levantamiento del cadáver y también el examen toxicológico que se le practicó a Emerson Fasabi.