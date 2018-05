Wilfredo Pedraza: "Con esto se demuestra inseguridad jurídica"

El abogado de la ex pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia calificó de arbitraria la decisión de incautar los bienes de sus defendidos, y cuestionó la labor del juez Richard Concepción Carhuancho .

Ayer en la mañana se suspendió por 30 días la incautación, y luego esta decisión se dejó sin efecto. ¿Qué significa?

Lo que ha sucedido es un manejo inadecuado del caso por parte del juez Richard Concepción Carhuancho, porque es incomprensible que el lunes dicte una medida, el martes por la mañana la suspende porque, según decía su resolución, quería proteger a los niños y darles tiempo para retirar sus cosas, pero luego dice que deja sin efecto porque ya se retiraron las cosas del inmueble de los esposos, cuando eso es una realidad parcial.

¿A qué se refiere con esto?

Porque si el juez hubiese revisado bien, se habría dado cuenta de que hay un conjunto de bienes muebles que se han quedado, y que esto está registrado en un video. Se les había dado un plazo de 10 días para retirarlos, por ejemplo, las camas de los niños. Para mí, fue triste ver ayer (el lunes) los dormitorios medio desocupados con juguetes del menor de los hijos en el piso, ya que no se les dio tiempo de empacar todo.

¿A qué le atribuye este cambio en las decisiones?

Acá lo que parece es que se burlan de la pareja Humala-Heredia, un juego con los sentimientos de los hijos, ya que ellos tomaron conocimiento de que les devolvían el inmueble hoy por 30 días.

¿Qué puede deducir de lo que está pasando?

Se está haciendo el ridículo internacional con decisiones de esta naturaleza. El juez no tiene un criterio adecuado para tomar decisiones, da marchas y contramarchas, ya es un tema arbitrario mediante el cual se había hecho un paréntesis en la mañana con los 30 días, pero que en la noche lo cambia. Concepción Carhuancho no está preparado y con esto se demuestra inseguridad jurídica y una falta de seriedad en medidas de esta magnitud.

¿Cree que no se evaluó el impacto de la decisión de la incautación inicialmente?

Nosotros, como defensa, le pedimos al juez una aclaración y que se nos diga si tomó en cuenta la ley que evalúa el impacto que su decisión podía tener en los niños que son menores de edad. Hoy vemos que no lo evaluó.

¿Por qué cree que inicialmente la Fiscalía pidió la incautación y posteriormente el magistrado la aceptó?

Me queda claro que ha sido una respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de haber dispuesto la libertad de los señores Humala y Heredia. No se entiende cómo una medida –que yo nunca había visto en mis años como abogado– ordene la desocupación de un inmueble de investigados y que es ocupada por una familia. Creo que la piconería fue la que impulsó la incautación.

La Fiscalía ha descartado venganza, y dice que hicieron su pedido incluso antes de que el TC se pronunciara.

Es una verdad parcial, porque la medida fue solicitada dos días después de que el Tribunal haya hecho la primera votación, en la que, según todos señalaban, había tres votos a favor de la liberación y tres en contra, y se presumía que el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña votaría a favor de la libertad. Al margen de eso, me pregunto cómo es posible pedir que se despoje un bien cuando antes se había ordenado una medida que prohibía a los propietarios, en este caso la señora Nadine Heredia, vender, alquilar o disponer del inmueble, es decir, que la medida ya estaba dada.

¿Debería ser separado el juez Concepción Carhuancho?

Él ya no resiste más tiempo en el cargo. Por decoro debería dejar el caso porque perdemos seriedad en un tema relacionado a un presidente. Además, debe intervenir la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura), así como interviene cuando un juez da libertades a quienes no corresponde.

Si el Ministerio Público hubiese interpuesto antes la acusación, ¿ahí sí se justificaría la incautación?

La incautación por definición se hace sobre inmuebles notoriamente de origen ilegal. En este momento estamos insistiendo ante la Fiscalía en que no hay nada ilegal acá. El inmueble se compró con aportes familiares, y un crédito hipotecario por el cual se hicieron prepagos en su momento. Una medida como esta debió adoptarse cuando haya una certeza, ahora es desproporcional.

Respecto a los prepagos por el inmueble, lo que puede generar sospecha es que se haya pagado en siete años algo que estaba previsto para 15.

Cuando pides un crédito, es normal que si tienes ingresos adicionales, hagas el prepago. En todo caso, los prepagos no suelen superar el 25% del costo de la hipoteca y podría estar en cuestionamiento, pero se tendría que analizar en el juicio oral. No se puede justificar el embargo del 100% del inmueble, ni de otros inmuebles de la señora Heredia, de la cuenta de las hijas que tienen depósitos pequeños, o el embargo del vehículo que la mamá (Antonia Alarcón) usa como herramienta de trabajo.

¿Van a acudir a organismos internacionales?

Nosotros, y porque así lo ha pedido el (ex) presidente, no queríamos poner en cuestión la idoneidad de la justicia peruana, pero después de lo que se ha visto, como la prisión preventiva, y ahora la incautación del inmueble, vamos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de garantías procesales. No vamos a buscar absoluciones, simplemente recomendaciones al Poder Judicial para que se respeten las reglas procesales.

¿Cuándo lo harán?

Lo estamos evaluando en lo inmediato. También estamos acudiendo a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de la Mujer, porque ambas instituciones son garantes de los derechos fundamentales.

AUTOFICHA

“Soy abogado y ex ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala. También he sido presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Nosotros agradecemos las expresiones de solidaridad que han tenido prácticamente todas las bancadas. Vemos que esta solidaridad es por el abuso de los jueces”.

“Ollanta Humala es un político de oficio, pero su prioridad ahora es recuperar la tranquilidad de su familia, evitar daños mayores, y continuar colaborando con lo que se requiera. Además, esperamos que este trato que le han dado no se repita con nadie”.

“Desde el inicio, el señor Humala y su esposa han señalado que no han recibido dinero de Odebrecht. ¿Qué material probatorio hay de una supuesta entrega de dinero a Nadine Heredia? No hay ruta de dinero, así que estamos frente a una historia inverosímil que se discutirá en su momento”.