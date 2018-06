Wilfredo Pedraza sobre desbalance de Humala-Heredia: "Eso es una mentira total"

Tras la publicación del reporte final de la Fiscalía de Lavado de Activos en el que que se señala que el desbalance del ex presidente Ollanta Humala y su entorno es de S/14 millones, su abogado Wilfredo Pedraza calificó el peritaje de "absurdo y arbitrario".

¿Qué nos puede decir sobre el reporte final de la Fiscalía de Lavado de Activos sobre un desbalance de los Humala-Heredia y su entorno?

Son varios los investigados y sumar, como quizá su diario lo haga, el desbalance de Humala y Heredia, eso es una mentira total. En el caso de Heredia, ese desbalance, primero hay que decir que es desbalance inicial de los peritos oficiales. Era de dos millones de un peritaje a otro. Han reducido en 40% y ahora ese supuesto desbalance responde a gruesos errores del peritaje, como por ejemplo, no haber considerado las cifras que la familia Humala- Heredia aporta al patrimonio familiar. Al inicio del peritaje en el 2015, los peritos lo que hacen es poner cero al inicio del peritaje; o sea, para los peritos, los Humala- Heredia nacieron el 2005 con cero patrimonio y eso no es correcto.

¿Lo que dice la Fiscalía no es exacto para ustedes?

Obviamente, porque el peritaje de los peritos señalan que al 2005, Ollanta Humala no tuvo ningún patrimonio de inicio, y están los repuestos bancarios y están los ingresos que él tuvo como agregado militar que no lo toman en cuenta. En segundo lugar, le imputan a Heredia gastos desconocidos por 400 mil soles, pero que se trata de transferencias que ha hecho el ex presidente Humala a la cuenta de Nadine para los gastos domésticos. Es decir, el peritaje le cuenta a Humala 'egresos' cuando trasfiere, pero no le cuenta el egreso que hace Heredia con ese dinero. Y otro tema es que para ese peritaje si hubo retiro de 20 mil soles, por ejemplo, ese es un gasto y esos 20 mil que lo aplica para pagar colegio, luz, agua y manutención no sirve; es decir, lo que hay es un conjunto de gruesos errores en el peritaje con lo cual sustenta un presunto desbalance. En nuestras cifras ni el señor Humala ni su esposa tienen desbalance, tienen cifras en azul.

¿Y todo lo dicho lo tienen documentado?

Todo está, no solamente documentado, sino gran parte de esa operaciones están bancarizadas. Lo que pasa es que los peritos extrañamente, por ejemplo, desconocen algo básico: hay transferencias de dinero de la remuneración de Humala a la cuenta de Heredia que no lo reconocen. Trasferir dinero de Humala a Heredia, para el perito, significa: para Humala, un egreso y, para Heredia, significa un depósito de origen desconocido. Muchas de esas operaciones bancarias se han hecho los viernes y se han hecho efectivas recién los días lunes. Ellos dicen que no es usual que una transferencia bancaria no aparezca en la cuenta de la persona a la que fue transferida al día siguiente. Eso es un absurdo. Todo el que maneja dinero sabe que, si transfieres recursos de una cuenta bancaria a una cuenta de otro banco y lo haces viernes, es efectivo hasta el día lunes. Eso, por ejemplo, es un grueso error.

¿Esos depósitos de quiénes venían que no se están tomando en cuenta?

De la cuenta de Humala, de remuneraciones a la cuenta de Nadine que eran para pagar las pensiones de los hijos, gastos domésticos, etc.

¿O sea, no se está tomando en cuenta varios aportes que le había hecho su esposo a la señora Nadine?

Claro, y luego el peritaje no reconoce ingresos de Nadine por la única y absurda razón de que los recibos por honorarios no hayan sido inscritos de manera correlativa; es decir, si usted quiere el recibo número 15 y el 16 lo anuló o el 16 giró pero no le pagaron y quiere el 18, dicen (los peritos) “no te reconozco el recibo 18 porque tu último recibo que te pagaron es el 15, pero el 16 y 17 no se sabe”. Y eso es absurdo. Los que giramos recibos sabemos que podemos girar un recibo, equivocarnos, y lo anulamos, o porque gira, si no te pagan, y lo anulas. Entonces, los peritos dicen “porque muchos de los ingresos que Nadine presenta para su peritaje no son correlativos, no sirven”.

¿No se están tomando varios aportes que se han hecho de Humala a Nadine, de recibos por honorarios?

Lo resumo así. Lo que no toman en cuenta, 1) es el patrimonio inicial de la familia Humala-Heredia. 2) no toman en cuenta las transferencias que hace Humala a Heredia para los gastos familiares. 3) a Humala le cuentan como egreso las transferencias y a Heredia le cuentan esas transferencias como depósitos de origen desconocido, pese a que es una transferencia bancaria. Y 4) un paréntesis, lo que pasa es que a Humala le hacen un peritaje del 2005 al 2011 y a Heredia le hacen un peritaje del 2005 al 2016. Entonces, los gastos que maneja Heredia en el 2011 al 2016 son desconocidos, de colegio, tarjetas de crédito, y todos los gastos bancarios que ella hace. Para los peritos, señalan que es un dinero de origen desconocido, porque ella no tiene actividades laborales entre el 2011 y el 2016 salvo un año. Entonces, los peritos dicen “como ella no ha tenido ingresos ente el 2011 al 2016, salvo un año, entonces todos sus gatos tienen origen desconocido”. Pero se olvidan que tiene un esposo, se olvidan que el esposo era Presidente, que tenía una remuneración, y se olvidan que esos gastos están sustentados como egresos del ex presidente Humala. La verdad no sé si lo que hay es mala fe o desconocimiento de reglas básicas de la contabilidad en un peritaje de esta naturaleza, porque el perito de la Fiscalía es un economista, no un contador. Entonces, desconoce de las reglas básicas de cómo hacer un peritaje y por eso comete errores tan gruesos como el que les estoy señalando. Nosotros vamos a presentar en unos días un balance, un peritaje de parte que demuestra los ingresos de Humala-Heredia y demuestran que lo que ellos señalan son gruesos errores, y no hay desbalance.

¿Cuándo van a presentar el peritaje de parte?

No lo tengo claro, pero nuestro plazo se vence el viernes próximo.