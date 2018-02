Wilfredo Pedraza calificó de “ridículo y abusivo” el preinforme de la comisión de Fiscalización

El congresista Humberto Morales (Frente Amplio), secretario de la Comisión de Fiscalización, opinó que el preinforme sobre el caso de la muerte de Emerson Fasabi –que concluye que el ex trabajador del ex presidente Ollanta Humala murió por envenenamiento y no por causa natural– sería aprobado por los miembros del grupo.

“Se ha hecho un trabajo en conjunto, se ha escuchado las voces necesarias, y no creo que haya contradicción para la aprobación del informe”, dijo.

Cabe precisar que el pasado viernes debió verse el tema, pero por falta de quórum se decidió trasladarlo para este lunes.

El documento, cabe recordar, señala que el ex mandatario habría incurrido en delitos de encubrimiento, obstrucción a la justicia y falsedad genérica, por ello sería sospechoso de la muerte de Fasabi.

Asimismo, Morales precisó que para la elaboración de este informe se hizo un seguimiento exhaustivo “recurriendo a opiniones médicas y forenses”.

RESTA IMPORTANCIA

Por su parte, en diálogo con Perú21, Wilfredo Pedraza, abogado del ex jefe de Estado, calificó de “ridículo y abusivo” el preinforme de la comisión de Fiscalización y señaló que dicho documento será aprobado pues tiene, según indicó, “una direccionalidad política”. “Nunca hubo pruebas de que (Fasabi) haya muerto envenenado”, acusó.

Además, aseguró que su defendido responderá ante las instancias correspondientes, ya que, dijo, lo que diga el documento no le preocupa.

Por último, Pedraza señaló que Carlos Corzo, propietario del inmueble donde vivía Fasabi, habría mentido cuando fue citado al Congreso.

TENGA EN CUENTA

* Fasabi tenía 27 años cuando su cuerpo fue hallado sin vida, el 22 de julio de 2015.

* Ante Fiscalización, Carlos Corzo, dueño del inmueble donde vivía y murió Fasabi, dijo a Fiscalización que Juan Peñafiel, ex empleado de Humala, le pidió que mintiera en su declaración por petición del ex mandatario.