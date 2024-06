“Eso lo dejo a mis abogados, quienes están haciendo mi defensa, y estoy con la conciencia tranquila porque no he cometido ningún acto ilícito”, señaló hoy el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, al ser consultado por la audiencia del caso Rolex, que se realizó hoy, como parte de las diligencias por la incautación de joyas.

En otro momento, Oscorima señaló que tiene un grupo de acusaciones “que han sido archivadas”, y otro que está en proceso.

El pasado 15 de mayo, se recuerda, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se declaró inocente de las acusaciones ante la Fiscalía de la Nación, en el marco de las investigaciones por el caso Rolex.

La entrega de tres relojes Rolex y joyas a la presidenta Dina Boluarte, realizada por Oscorima a cambio de obras para su región, es la hipótesis del caso.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso RPP, en el que consta las declaraciones de la mandataria ante el fiscal de la Nación, la jefa de Estado reiteró que los relojes entregados por el cuestionado gobernador fueron en “calidad de préstamo”. Asimismo, negó que se le haya entregado aretes.

“Los relojes que el señor Oscorima me prestó no fue en calidad de donación como la fiscalía pretende señalar, reiteró fueron en calidad de préstamo. Así como la pulsera Bangle en calidad de préstamo; la Fiscalía también está argumentando que se me dio unos aretes los cuales niego rotundamente y reitero que no tengo ningún enriquecimiento ilícito y que todo el patrimonio que tengo es producto de mi trabajo lícito y que no he favorecido a ninguna autoridad regional o local en los decretos de urgencias”, indicó Boluarte.

EN EL CONGRESO

De otro lado, la Comisión de Fiscalización lleva adelante una investigación por este mismo caso.

El 9 de abril, asistió a ese grupo y guardó silencio.

El 16 de mayo, Oscorima fue a la Fiscalía, y también no quiso rendir su manifestación.

Esto, después que el 24 de abril, el Ministerio Público incluyó a Oscorima como investigado en ese caso.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Segundo Montalvo, señaló a este diario que Oscorima no quiso volver a asistir a su grupo de trabajo, en otras tres oportunidades, y pidió a la Mesa Directiva que lo cite de grado o fuerza.

Hasta el momento, Oscorima no ha sido citado de grado o fuerza a esa comisión, que está a punto de finalizar las investigaciones y elaborar un informe final.

La jefa de Estado tampoco acudió a declarar a dicha comisión.

