Wilfredo Oscorima afirma que fue un “error” prestarle relojes Rolex a Dina Boluarte | VIDEO

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, aprovechó su participación en el IV Congreso Nacional de Consejeros Regionales para hablar de su relación con la presidenta Dina Boluarte en el caso Rolex.

En de los abucheos de los presentes, Oscorima manifestó su desacuerdo con los procesos de fiscalización que enfrenta. “Tenemos sobre nosotros a la Contraloría General de la República que nos está persiguiendo como si fuéramos ladrones y estamos siendo denunciados. No le tengo miedo, se lo he dicho al propio contralor”, expresó.

Sin embargo, el momento más controversial llegó cuando el gobernador admitió haber prestado los relojes Rolex a la presidenta Boluarte y calificó esta acción como un error.

“Habrá errores, no hay nada perfecto en esta vida (...). Entre otras cosas, uno de mis errores y lo reconozco aquí es haber prestado los relojes Rolex a la presidenta de la República. Me crean o no, eso no me importa”, afirmó.

#ATENCIÓN Durante el IV Congreso Nacional de Consejeros Regionales, el gobernador de Ayacucho, "El Wayki", Wilfredo Oscorima, reconoció que fue un ERROR haber prestado los relojes Rolex a la presidenta Dina Boluarte. Luego expresó, tras ser abucheado: "Me crean o no, eso no me… pic.twitter.com/ROkf7hoGHJ — Roger García (@RogerAderly) December 8, 2024

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: