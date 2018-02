Wilbert Rozas: "Siento que el presidente no tiene escapatoria"

En la víspera, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció que se reunirá con los miembros de la comisión Lava Jato del Congreso solo después de que se conozcan las declaraciones de Jorge Barata, quien hablará con la Fiscalía el 27 y 28 de febrero. La postura del jefe de Estado ha generado que el vocero del Frente Amplio, Wilbert Rozas , cuestione la intención del mandatario de aclarar su situación frente al escándalo de Odebrecht .

¿Cómo se toma la nueva postura del mandatario frente a la comisión Lava Jato?

El presidente no debe poner condiciones para dar una declaración. Al contrario, debe ponerse a disposición. Él está haciendo el mismo juego de antes de que saliera el tema del primer pedido de vacancia, pues una persona que quiere declarar lo hace, y no solo a la comisión, también al país.

¿Cree que existe algún temor del mandatario?

El presidente tiene una actitud muy sospechosa, y siento que frente a una situación tan clara, donde se está hablando de casos de corrupción, lo que busca es ganar tiempo, quizás esperando que Barata salve a Odebrecht y, por lo tanto, también a él. Hay pruebas contundentes contra él, así que estoy seguro de que está alistando su salida del cargo, pues sabe que la moción de vacancia sí va a tener éxito.

¿Y si solo está esperando para evitar que lo citen en dos oportunidades?

Una persona que tiene las cosas claras responde en cualquier momento, no se esconde, como él lo está haciendo. Estamos frente a un mandatario que ha estado jugando con la puerta giratoria y ya no puede más.

¿Usted no le da el beneficio de la duda?

Siento que estamos frente a una situación clara, donde el presidente está metido en la corrupción y no tiene escapatoria. Ahora el mejor golpista es el señor Kuczynski, que no aclara la situación y sus asesorías a Odebrecht. Él, como representante de todo el país, debe ser más claro y estar a disposición para que se conozcan los hechos.

El mandatario ha dicho que la izquierda quiere “hacer una revolución”.

No es así. Nosotros, que promovemos la vacancia y pedimos una nueva elección, sabemos que quizá muchos no volvamos a ser elegidos como congresistas, pero corriendo ese riesgo es que planteamos los nuevos comicios y una nueva Constitución. Dentro del Frente Amplio buscamos actuar de manera transparente y honesta.

¿La vacancia que están proponiendo considera que va a tener un mejor éxito que la anterior?

Hay gente honesta que sabe que es imposible tapar el sol con un dedo. Nosotros creemos que se van a adherir muchos más a nuestra propuesta. La oportunidad de vacar al presidente no es del Frente Amplio, es de todo el país, que puede sancionar a un presidente corrupto.

¿Y si hay quienes se retractan al momento de la votación?

Creo que ya no habrá ninguna excusa para no votar a favor. Las dudas y los engaños no prosperan, así que esta es la oportunidad de demostrar su compromiso con el país, pues no podemos tener un gobernante de quien cada día descubramos nuevos elementos relacionados a corrupción.

Pero siempre hay sorpresas de último minuto, ¿no?

El día que se debatía el primer pedido de vacancia solo se podía votar a favor o en contra, no en abstención, ni era para hospitalizarse. Ese día los que se abstuvieron, o se retiraron, votaron para que el presidente se quede, y ahora les diría que actúen con responsabilidad, no en función de cálculos políticos que hicieron en la anterior oportunidad para saber cómo podrían hacer en unas próximas elecciones.

Ustedes tenían un borrador en el que pedían la vacancia e incluían el tema del indulto. ¿Por qué lo cambiaron?

Uno de los puntos de indignación era que el indulto resultaba ser otro engaño del presidente porque en campaña dijo que no lo otorgaría. Además, se dio a través de un negocio bajo la mesa, pero consideramos que tendrá otros canales para su revisión como ahora la Corte Interamericana de Desarrollo. No necesitaba una moción de vacancia.

El primer pedido de vacancia generó que 10 congresistas de Fuerza Popular ya no formen parte del partido y seguro ellos ahora tampoco apoyarán la moción.

Lo que ha conseguido el presidente Kuczynski es tener diez congresistas más, es decir, que ellos son la nueva bancada del oficialismo.

¿No cree que sean esos 10 votos los que podrían servir para vacar al jefe de Estado?

No, tenemos a ese grupo de Kenji Fujimori que el único trabajo que tenían era liberar a Alberto Fujimori, pero que aparentemente no tienen otra agenda, así que por ahora creo que se les ha apagado el programa.

¿Por qué no presentaron la moción con Nuevo Perú?

Nosotros hemos conversado con ellos, pero de manera personal, y tenemos el mismo interés en cuanto a la vacancia. No nos importa quién finalmente presente la moción, lo que queremos es que salga. Esperamos esta semana ya tener las 26 firmas.

Este es uno de los pocos temas en los que también coinciden con Fuerza Popular.

Sí, son pocas las coincidencias, y eso que el oficialismo y Fuerza Popular ideológicamente son hermanos, pero imagino que a los parlamentarios del fujimorismo ya les ha indignado el tema de la corrupción.

¿Y si más parlamentarios de Fuerza Popular se suman al grupo de Kenji?

Sí es difícil si ellos no votan igual en este tema, pues no creo que ahí se aplique la vacancia, pero nosotros estamos en la obligación de demostrarle al país que queremos combatir a la corrupción, como lo hemos dicho.

AUTOFICHA



- “Soy congresista cusqueño y estudié Ingeniería Agronómica en la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Me he desempeñado como alcalde provincial de Anta y he sido coordinador del área de Educación del Instituto para una Alternativa Agraria. Actualmente soy vocero del Frente Amplio”.



- “El país no conoce otro plan que tenga Kenji Fujimori que no sea la liberación de su padre, siempre ha hablado de eso, es como si fuera el único trabajo que tenía. Espero que cuente con otra agenda que se pueda conocer ahora que ya dio un paso a costado en su bancada”.



- “En el Frente Amplio se han presentado algunas discrepancias, como en todos los grupos, pero las solucionamos. No tenemos problema en hacer público un desacuerdo, pero al final se arregla. Ahora todos estamos de acuerdo con la vacancia y eso lo demostramos a través de nuestra firma”.