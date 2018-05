Wilbert Rozas: "Me considero inocente, en mi conciencia no he cometido delito"

El congresista Wilbert Rozas (Frente Amplio) salió al frente del pedido de levantamiento de inmunidad en su contra presentado por la Corte Suprema para poder juzgarlo por el presunto delito contra la administración pública-peculado doloso, cuando fue alcalde de la Municipalidad de Anta, en Cusco .

"Yo me considero inocente en los procesos judiciales que me están siguiendo y tengo en mi conciencia que no he cometido delito alguno cuando ejercí mis funciones de alcalde de la provincia de Anta", señaló Rozas .

En una carta dirigida al presidente ​de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso, Elías Rodríguez, solicitó que se atienda de inmediato la carta del Poder Judicial. Rozas tiene pendiente un juicio por presuntas irregularidades en la compra de un software cuando era alcalde.

"No seré quien use un privilegio para entorpecer la justicia, por lo tanto, no necesito de inmunidad alguna para defender mi honor y mi dignidad", señaló.

Rozas rechaza los cargos

La carta fue presentada horas después de conocer la solicitud del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez que deberá ser evaluada por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad.