Wilbert Rozas: “Esperamos que no se repita lo que ha sucedido en la primera etapa de este gobierno”

El Frente Amplio (FA), bancada de izquierda del Parlamento, espera que la actual gestión del presidente Martín Vizcarra y del premier César Villanueva , no repita lo sucedido con su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien se vio obligado a renunciar a la máxima magistratura tras graves acusaciones de corrupción.

Wilbert Rozas, portavoz de este grupo político, señaló: “Esperamos que este gobierno no sea más de lo mismo, que no se repita lo que ha sucedido en este primera etapa de este gobierno y que el nuevo presidente sea (sic) un nuevo gobierno, una nueva forma de querer gobernar pero para el país”.

Celebró que, según dijo, en el gabinete de César Villanueva hay “rostros más peruanos” que en otros. “Aquí veo rostros más peruanos entre los ministerios y espero que estos peruanos piensen como peruanos y no piensen en la compañía tal, en la compañía extranjera tal, y piensen en el país”, sostuvo.



Estamos con la inversión privada, de lo que no estamos a favor es que solo se gobierne en función de ellos. Hay empresas mineras que están exoneradas de impuestos, no pagan impuestos y si pagan les devuelven y mucho más y, sin embargo, la situación en el país no ha cambiado. ¿Cuánto ha crecido la pobreza?”, subrayó.

De otro lado, criticó que “los presidentes de las regiones y de las municipalidades viven en Lima porque se han convertido en tramitadores, tramitan en el Ministerio de Educación, de Agricultura, eso debe acabar”.

También dijo que debe acabar la “criminalización de la protesta social”, y que se debe “luchar contra la impunidad” porque “no puede ser que los grandes corruptos salen por la puerta grande”.

Finalmente, se refirió a lo que llamó “el cuento de la flexibilización laboral”, que, dijo, “atenta contra los trabajadores” porque “no consideran los beneficios sociales, las vacaciones, nada, ningún beneficio, y los trabajadores viven permanente al acoso de los patrones pero también en un una permanente incertidumbre”.