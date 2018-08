Walter Ríos recortaba sueldos a sus trabajadores en la Corte del Callao

Dos nuevos audios difundidos esta noche por América TV revelan cómo el detenido ex juez Walter Ríos coordinaba con sus asesores el recorte de los sueldos de sus trabajadores en la Corte Superior de Justicia del Callao que presidía.

En la primera grabación, se oye a Ríos conversando con su asesor Nelson Aparicio. En este le pregunta cuándo toca pagarles a los asesores de la corte y si "el gordo" ya le explicó el procedimiento a seguir.

Con "el gordo", el ex juez haría referencia a su ex asesor, el hoy también detenido, Gianfranco Paredes, a quien llama minutos después.

Vea también Gestión de Walter Ríos evadió ley para remodelar oficinas de la Corte

En el segundo audio se escucha a Ríos coordinar con Paredes para entregarle a los asesores menos dinero que el que les correspondía.

"No me chamulles, ¿cuánto es lo que va a salir de caja por mes?", se le oye preguntar.

"Dos mil quinientos está dispuesto", le responde Paredes.

"Ya, ahora. De ahí es solo mil quinientos para ellos", replica Ríos.

Transcripción

Audio 1

Walter Ríos: El mes de febrero, ¿los asesores están pagados o no?

Nelson Aparicio : ¿Se refiere a...?

WR: No me sé el nombre, pues. Son dos asesores.

NA: Ah, sí.

WR: ¿Seguro?

NA: Segurísimo.

WR: Ya. Para marzo, ¿cuándo toca pagarles?

NA: Ya. El dos, el diecisiete y el diecinueve.

WR: Ya. Ahora ¿ya sabes cuál es el procedimiento que se va a seguir, no? Con el gordo.

NA: No, no me dijo.

WR: Pregúntale.

NA: Lo voy a llamar.

WR: Yo lo voy a llamar para que te explique, ¿ya?. Ahorita lo llamo.

NA: Ya.

Audio 2

Walter Ríos: ¿Cuánto es lo que va a salir de caja por mes? Concreto, concreto.

Gianfranco Paredes : Ya.

WR: No me chamulles, ¿cuánto es lo que va a salir de caja por mes?

GP: Dos mil quinientos dispuesto.

WR: Ya, ahora. De ahí es solo mil quinientos para ellos.

GP: Correcto.

WR: Tú ve la manera de cómo separar la paja del trigo, ¿me dejo entender?

GP: Sí.

WR: Ya no des detalles, no des detalles hermano.

GP: Ya, ya, ya. Correcto.

WR: Por favor. Tranquilo. Take it easy. ¿Ya?

GP: Ya.

WR: No llames a nadie y me vas a explicar primero cómo vas a separar la paja del trigo.