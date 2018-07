El portal IDL-Reporteros publicó ayer un nuevo audio entre el ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos y un personaje identificado como ‘Panchito’. Durante el diálogo, Ríos solicita un favor para su esposa pues –asegura– hay un funcionario del Ministerio de Justicia que la incomoda.

Tras escuchar el audio, algunos han concluido que ‘Panchito’ sería el congresista de Fuerza Popular (FP), Francisco Villavicencio. Este diario intentó comunicarse con él, para conocer su versión, pero tenía el celular apagado.

Panchito (P): Aló.

Walter Ríos (WR): ¿Panchito?... Walter Ríos.

P: Mi querido amigo, ¿cómo estás? Buenos días.

WR: Hola Panchito, disculpa que te moleste.

P: No hermano, que ocurrencia, con todo gusto, con todo gusto.

WR: Panchito, disculpa hermano, mira, se trata... para no incomodarte mucho hermano, mira... mi esposa, hermano, es defensora pública del Ministerio de Justicia.

P: Ya.

WR: Y hay un director, que de alguna manera la está incomodando.

P: Ya, ya.

WR: Yo no sé si tú me puedas hacer la gauchada de hablar con el hombre.

P: Por supuesto, he estado anteayer con él en la mañana y tenemos algunos temas que tratar ahí pendientes... Con el mayor gusto, no sé, este, Walter.

WR: Por ejemplo, una forma de molestarla hermano es... a ella la pusieron en un curso y este huevón la ha sacado. Disculpa la grosería.

P: Ya.

WR: Estoy indignado realmente. ¿Por qué? Porque inclusive de ahí la quiso sacar de su lugar para mandarla a otro lugar, cuando su especialidad de ella es infractores.

P: Ya, ¿en qué área está ella?

WR: Para eso el sector público manda S/ 4 mil... son CAS. Mi mujer ahí está porque le gusta su chamba pues hermano.

P: No, ningún problema, con el mayor gusto. ¿Cómo haríamos? ¿Me pasas por Whatsapp?

WR: Por Whatsapp.

P: El nombre y el cargo de este pata para que lo enderecen.

WR: Y el nombre de mi mujer.

P: Sin ningún problema. Yo hablo normalmente con el amigo y te respondo a la brevedad.

WR: Hazme ese favor.

P: Yo me comunico con el amigo.

WR: Si puedes cuanto antes pe’.

P: ¿Ya hermanito? Discúlpame la molestia.

WR: No, no, no, no.



