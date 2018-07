Walter Ríos en nuevo audio: “Ese pata era enemigo de mi amigo César Hinostroza”

Un nuevo audio publicado por el portal Gato Encerrado revela –aún más– la amistad entre el ex presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, y el suspendido juez César Hinostroza.

En la grabación le dice a su secretaria que no atienda a un personaje desconocido por ser, según él, “enemigo” de su “amigo” Hinostroza. “Disculpe la palabra que voy a emplear: huevéalo. Él quiere que lo apoye en su liquidación de sus beneficios sociales. Yo no lo voy apoyar en nada”, mencionó.

Además, se le escucha coordinar una invitación, realizada por un sujeto de apellido Otárola, para participar de un Coloquio de Implementación de Medidas Excepcionales de Excarcelación.

A través de su Twitter, Alberto Otárola, ex ministro de Defensa y actual abogado del ex presidente Ollanta Humala, negó que él sea la persona a quien mencionan en dicho audio.

Aclaro que yo no soy la persona que se cita. Nunca organicé ningún seminario en la fecha indicada y no conozco a ninguno de los sujetos mencionados. @gatoencerrado2 ten más cuidado con lo que publicas. Yo no voy a aguantar pulgas en la defensa de mis derechos. https://t.co/D2CTJxorEe — Alberto Otárola (@AlbertoOtarolaP) 24 de julio de 2018

A continuación, la transcripción de la conversación entre Ríos y su secretaria difundido por el portal Gato Encerrado:



Secretaria (S): Aló, doctor.

Walter Ríos (WR): ¿Qué pasó?

S: Lo que pasa es que el doctor (ininteligible) ha llamado.

WR: No, no estoy dile. Ese pata no es amigo. Ese pata era enemigo de mi amigo César Hinostroza, ¿ya?

S: Ya doctor, no se preocupe.

WR: Disculpe la palabra que voy a emplear: huevéalo. Él quiere que lo apoye en su liquidación de sus beneficios sociales. Yo no lo voy apoyar en nada. No, no, no, no. Que no fastidie, ¿ya? Algo de Otárola me dijiste.

S: Sí, doctor. Le mandé una invitación del Coloquio de Implementación de Medidas Excepcionales de Excarcelación. Me está indicando el doctor Otárola que usted ya ha hablado con él y usted le ha confirmado su asistencia.

WR: ¿Cuándo?

S: El evento se va a realizar el 3 de abril de ocho a la una de la mañana, 1 p.m., en la Sala de Juramentos del Palacio Nacional.

WR: A lo que voy, ¿es un seminario?

S: Es un Coloquio de implementación. Sí, van a venir este… del Comité Internacional de la Cruz Roja, delegación de Bolivia, Ecuador, Perú…

WR: A ver, de ocho a una.

S: A 1:00 p.m., Sí, el 3 de abril

WR: Coloquio…

S: De Implementación de Medidas Excepcionales de Excarcelación. Dice que usted ya habló con él y que usted le ha confirmado.

WR: Ya, llámalo. Mira, dos cosas.

S: Ya.

WR: ¿Tienes ahí el oficio? ¿no? Ahora que llego me lo das, ¿ya?

S: Ya

WR: Ya, llámalo y dile en qué va a consistir, en qué va a consistir mi participación, punto uno. Y punto dos, llama a la tesorera y dile si por trasladarme hasta Lima, tengo derechos a viáticos.

S: Sí le dan viáticos doctor, porque yo me fui a Lima y sí me dieron.

WR: Ya, dile cuánto. Me llamas, ¿ya?

S: Ya, doctor.

WR: Listo.