El cuestionado magistrado Walter Ríos , ex presidente de la Corte Superior del Callao, aseguró que no buscará fugarse de la justicia y que se someterá a las investigaciones que se le siguen por los audios que lo comprometen en actos irregulares junto a algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM ).

“ No me estoy corriendo, no he salido del país ni viajado a ninguna provincia. No me voy a correr, ahí están mis hijas, está un familiar”, sostuvo Ríos, tras salir de su vivienda, según dijo, para hacer unas compras.

“ Yo me someto a las autoridades como un ciudadano común . Es una investigación reservada, yo no puedo vulnerar la reserva de la investigación"”, señaló tras ser abordado por la prensa.

En tanto, el abogado de Ríos, Juan Miguel Servigón, indicó que desde la semana pasada se han "apersonado a la investigación" que se le realiza al suspendido juez. " No vamos a tener ningún problema en dar la información que se vaya requiriendo ", afirmó.

Por otro lado, Servigón dijo que aún no han sido notificados de alguna orden de detención preventiva contra su patrocinado, luego de que la Procuraduría Anticorrupción solicitara esta medida ante la Fiscalía Suprema de Control Interno.

Esta semana se conoció por grabaciones difundidas por IDL-Reporteros y Panorama que Ríos habría cometido actos irregulares como tráfico de influencias al gestionar ante integrantes del CNM el respaldo para que sus allegados sean nombrados como jueces o fiscales.