Esta noche, Canal N difundió un nuevo audio que involucra al hoy detenido exjuez Walter Ríos y a su también detenido exasesor Gianfranco Paredes.

En la grabación se oye al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao discutir por el presunto cobro de una coima en dólares por el nombramiento de una persona que había aceptado pagar como soborno "diez gringas".

Asimismo, se evidencia que el problema que motivó la discusión fue que el pago se habría acordado en dólares. Sin embargo, el interesado pagaría la misma cantidad pero en soles .

Transcripción del audio:



Walter Ríos: Tu me dijiste diez 'gringas'.



Gianfranco Paredes: No, no.



WR: No, hermano. No, no me cambies. Tú me dijiste: "sale y ya".



GP: Me dijo que era mucho.



WR: ¿Pero tú por qué me dijiste: 'ya'?



GP: No. No le dije que ya. Le dije que iba a transmitir. ¿Se acuerda? Que era...



WR: ¿Cómo? ¿Cómo?



GP: Yo le dije que iba a transmitir porque era muy elevado.



WR: Noooo. Oye, tú estás....Oye, compadre. Tú me dijiste que él te había dicho "que sale y ya".



GP: Sí, que iba a haber un... pero no ese, ese punto, sobre ese punto no, porque eran internacionales por el nivel, algo así me dijo: 'por favor', y después quedamos en...



WR: Pero oye, compadre. Yo transmití eso. ¿Qué hago ahora? Mira, esto va a crear problema hermano. Tú puedes tener mil errores en el trabajo, pero esto es otra cosa...



GP: Mmm... él mismo me dice que yo le dije que eran....



WR: ¿Cuándo me vas a dar hermano? Yo no puedo quedar mal.



GP: Claro, pero se acuerda que le dije...



WR: No. Concreto. ¿Cuándo me vas a..?



GP: Yo ahorita lo llamo.



WR: Por favor, estamos con gente seria, ¿cuándo me vas a dar?



GP: El dos.



WR: Ya, el dos me das, lo que quedamos.



GP: Pero eran nacionales.



WR: Compadre. No, no, no. Yo nunca hablé de eso. Oye, ¿tú qué cosa crees? Oye, el pata estaba abajo. Tú crees que la gente nació ayer... Oye, ellos duran cinco años.